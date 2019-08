CundapÃ­ Ramos llama a pagar cuotas voluntarias en este regreso a clases

Cundapí Ramos llama a pagar cuotas voluntarias en este regreso a clases

El jefe de secundarias federalizadas en Mazatlán dice que cada año son menos los padres de familia que realizan este pago; este lunes regresan a clases más de 100 mil alumnos en el sur del estado

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Con un llamado a cubrir la cuota voluntaria, este lunes inicia el ciclo escolar 2019-2020 para educación básica, esperando en la región el regreso de más de 100 mil alumnos, anunció Arturo Cundapí Ramos.

El jefe de secundarias federalizadas en Mazatlán convocó a los padres de familia a pagar la cuota voluntaria, una aportación que ha menguado año tras año, incluso se han detectado campañas en redes sociales que invitan a no pagarla.

Además, se ha generado confusión por la promesa del Gobierno federal de respaldar a las escuelas más marginadas del país.

“Hay la idea de que los padres no deben cooperar con la escuela, pero las escuelas se caerían, se vendrían abajo, no habría aires acondicionados para los niños, no habría manera de reparar los pupitres, sería desastrozo para las escuelas porque la SEP paga a los maestros y nada más”, declaró.

“Necesitamos del gran apoyo para los padres en todas las escuelas, si los padres de familia le dan la espalda sería atentar contra el confort y la seguridad de los niños, porque hasta los guardias los tienen que pagar los papás, y cuando se enferma un maestro se paga por maestros emergentes, por eso este es un llamado para que apoyen”, expresó.

Cada año, igualmente, sobresalen denuncias de padres de familia con hijos rechazados de los planteles por no cubrir la cuota escolar.

El argumento de los padres es que la educación es gratuita, y el de las escuelas, que estas no podrían operar sin su ayuda.

“Año con año es menor la cantidad de padres de familia que cooperan, hay menos voluntad, desgraciadamente se dice que no deben cobrar nada pero si así fuera, las escuelas no podrían funcionar”, comentó Cundapí Ramos.

La semana pasada, según se denunció a esta casa editora, el cableado de la secundaria Miguel Hidalgo se descubrió robado y fueron los mismos maestros quienes coadyuvaron económicamente para reponerlo.