Curtis Granderson dona 42 mil comidas en honor a Jackie Robinson

Curtis Granderson realizará una donación de 42 mil comidas a dispensarios de alimentos para ayudar a los afectados por el coronavirus. La cantidad de alimentos que el recién retirado jardinero contribuirá es para también reconocer el Día de Jackie Robinson en las Grandes Ligas.

El ex guardabosque publicó por su cuenta de Twitter -- durante la celebración del aniversario del debut de Robinson con los Dodgers el 15 de abril de 1947 -- que ofrecerá la donación como parte del trabajo con su Fundación Grand Kids durante la pandemia del coronavirus.

Granderson ha dedicado desde marzo parte de los esfuerzos de su fundación a la emergencia del Covid-19. La Fundación Grand Kids está trabajando para apoyar a las comunidades por todos los Estados Unidos durante el brote del coronavirus, especialmente a los niños y sus familias que necesitan alimentos después de que se cerraron las escuelas.

“𝗔 𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗶𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝗼𝗻 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗹𝗶𝘃𝗲𝘀.”

Although baseball may be on pause, today is bigger than baseball. #JackieRobinsonDay pic.twitter.com/NXGN7TYkC8