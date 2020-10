'Cuties', de Netflix, enfrenta acusación por pornografía infantil en Texas

La película de Netflix, “Cuties”, sigue generando polémica, pues además de ser blanco de críticas por la sexualización de sus protagonistas, todas de ellas menores de edad, en el condado de Tyler, en Texas, el gran jurado presentó cargos contra el gigante de streaming por “exhibición lasciva” de niños.

De acuerdo con Variety, el jurado formuló una acusación en virtud de una ley estatal que prohíbe la “exhibición lasciva de los genitales o el área púbica de un niño sin ropa, parcialmente o completamente vestido”.

Para ser ilegal, dicho material debe apelar “al interés lascivo en el sexo” y no tener “ningún valor literario, artístico, político o científico serio”.

Netflix, Inc. indicted by grand jury in Tyler Co., Tx for promoting material in Cuties film which depicts lewd exhibition of pubic area of a clothed or partially clothed child who was younger than 18 yrs of age which appeals to the prurient interest in sex #Cuties #txlege pic.twitter.com/UJ1hY8XJ2l