DÍA DEL MAESTRO/ Antonio Medina, un maestro multifacético

El culiacanense imparte clases en secundaria, es instructor de bandas de guerra y asesor de árbitros profesionales

Kevin Juárez

CULIACÁN._ La docencia, el deporte militarizado y el futbol son sus grandes pasiones.

El culiacanense Jesús Antonio Medina Haros supo a temprana edad que sería maestro.

“Desde los 10 años de edad decidí ser maestro de Educación Física porque estaba en un grupo militarizado llamado Amigos del Ejército, en el cual me hice instructor a los 13 años, se me daban muy bien todos los deportes”, recordó.

Antonio Medina empezó su carrera como docente en el año 2009, esto cuando todavía cursaba en la UAS la carrera de Educación Física, en la Escuela Superior de Educación Física, ahora conocida como Facultad de Educación Física y Deporte.

Medina Haros comenzó a dar clases en las escuelas secundarias Emilia Obeso López y Antonio Nakayama.

“Soy maestro de Educación Física en la Secundaria Emilia Obeso López, empecé en esa escuela, pero también daba clases en la secundaria Antonio Nakayama, ya después hubo la oportunidad de juntar las horas en la misma escuela”, explicó.

“Cursaba el cuarto año de la carrera cuando se me dio la oportunidad de entrar a dar clases en la secundaria Emilia Obeso, pero como interino de instructor de banda de guerra, ya al año me dieron cuatro horas de Educación Física en la Secundaria Antonio Nakayama”, señaló.

La pandemia ocasionada por el Covid-19 obligó a las escuelas a cerrar sus puertas, pero eso no significó que los maestros y alumnos dejaran de trabajar.

La Secundaria Emilia Obeso López tiene 21 grupos, 11 de ellos cuentan con el maestro Antonio Medina.

“Atiendo a más de 430 alumnos por plataforma, WhatsApp y Facebook, donde cada semana les doy una o dos tareas para que investiguen y me entreguen. Yo he escuchado a los papás quejarse porque según no hacemos nada ahorita, pero los maestros estamos mañana, tarde y noche en la computadora atendiendo a los alumnos”, afirmó.

Medina Haros manifestó que extraña el poder interactuar con sus alumnos en las aulas.

“El interactuar con los alumnos, porque me siento como un amigo para ellos, trato de ser una persona de confianza, que les desprende respeto, también me pongo al nivel de ellos para saber cómo piensan y conocer sus dificultades para así ayudarlos a salir adelante”, expresó.

Fecha especial

Este viernes 15 de mayo es el Día del Maestro, una fecha especial para todos los docentes en México.

Antonio Medina recordó que un Día del Maestro recibió un emotivo regalo que lo hizo llorar.

“En la escuela atendemos a más de 35 alumnos con problemas especiales, me quedó muy marcado una vez una carta que me dio una niña con detalles de salud muy marcados, que decía que era un maestro muy especial para ella, porque ningún maestro la atendía como yo, que deseaba que todos los maestros la trataran igual, que a pesar de su dificultad, yo le ayudé a estar en la banda de guerra, por lo que se sentía una persona útil ante toda la escuela. Me hizo llorar”, recordó.

Ser maestro es una profesión muy gratificante para Antonio Medina, quien siempre busca lo mejor para sus alumnos.

“Es ser un amigo, un ejemplo a seguir, ya que los alumnos te imitan y debes ser lo más perfecto que puedas. Lo más gratificante es que me miran en la calle alumnos de las generaciones que ya pasaron por la escuela y se acercan para saludarme, ya que hay maestros a los que le sacan la vuelta o hablan de ellos”, comentó entre risas.

Maestro en deporte militarizado

El culiacanense de 36 años también es maestro de banda de guerra en el Colegio Inglés de Durango.

“Tengo concursos como instructor , me ha ido muy bien con la Secundaria Emilia Obeso, sacando generaciones con buen nivel a nivel estatal, tengo amigos instructores que reconocen a la secundaria como de las mejores a nivel estado, ya que hemos ganado muchos primeros lugares y yo como mejor instructor.

Antonio Medina también ha conseguido grandes éxitos como miembro de la banda de guerra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Tengo concursos como elemento en filas, siendo parte de la banda de guerra libre oficial de la UAS, lo que es un apoyo para mí como instructor. En esta banda de guerra de la UAS somos de los mejores a nivel nacional, ganando en competencias muy importantes como el concurso Calderón, donde fuimos los mejores de 60 bandas de guerra de todo el país”, comentó Medina Haros, quien agradeció a Sergio Lugo y Alfonso Muñoz, instructores y encargados de la banda de guerra universitaria.

Paso por el arbitraje profesional

A diferencia de la docencia y el deporte militarizado, la carrera de Antonio Media comenzó un poco tarde en el arbitraje profesional.

Antonio Median se lanzó como árbitro asistente en 2007, debutando en un duelo de Tercera División entre Dorados y Generales de Navojoa, acompañando a Mario Villa y Wilfrido Beltrán, quien fue árbitro central en ese partido.

“Yo inicié a los 23 años en el ámbito profesional, siendo invitado en ese tiempo por el preparador físico Fernando Madueño, quien me comentó que yo tenía cualidades para ser profesional, ya que siempre he tenido buena condición física. Sin mentir, yo cuando entré a la Delegación de Árbitros Profesionales de Sinaloa no tenía experiencia en el arbitraje, ya estando dentro me pulí como árbitro asistente”.

Antonio Medina participó en partidos de Tercera y Segunda División (Liga Premier), así como en duelos donde jugaban equipos como Dorados, Murciélagos, Pachuca, Xolos y Monterrey.

“Participé en Liguillas de ambas categorías y en juegos amistosos de pretemporada cuando Dorados jugaba contra equipos de Primera División. Gracias al arbitraje conocí a muchas personas y muchos lugares del país”.

Ya no es árbitro profesional, pero Antonio Medina sigue trabajando con la Delegación de Árbitros Profesionales de Sinaloa, la cual preside Geovanni Ochoa.

“Hoy en día soy el instructor de los árbitros profesionales a nivel estado, siendo parte de la preparación teórica y práctica de los muchachos junto con Geovanni Ochoa.

Además de ayudar a los árbitros profesionales con su preparación teórica y práctica, Antonio Medina también es asesor arbitral.

“Acompaño a los árbitros en juegos de Tercera División y Liga Premier, dando los puntos a mejorar a cada uno de los silbantes que participaron en el juego”.

El mensaje

El culiacanense Antonio Medina, quien cuenta con experiencia como maestro en secundarias, bandas de guerra y en el arbitraje profesional, aconseja a niños y jóvenes a ocuparse siempre en cosas positivas.

“Siempre hay que estar ocupados en cosas positivas y que te gusten, no esperar el reconocimiento de los demás, hay que sentir la satisfacción de uno mismo al hacer las cosas, que estén siempre con los pies en la tierra y ayudar al que te lo pida”.

PERFIL

NOMBRE: Jesús Antonio Medina Haros

LUGAR DE NACIMIENTO: Culiacán, Sinaloa

FECHA DE NACIMIENTO: 1 de junio de 1983