DÍA DEL MAESTRO / 'Es un privilegio estar con los alumnos': Profesor Noé

En agosto de 2003, Noé Rodriguez Coronel pisaba como docente un aula por primera vez

Belem Angulo

Es la primer semana de clases para los jóvenes universitarios en la Universidad de Autónoma de Occidente.

Con la incomodidad propia de un grupo de desconocidos que oscila en los 20 años, se saludan, presentan e intercambian bromas sutiles.

Para la clase de pensamiento creativo, llega el Profesor Noé.

Espalda recta, ojos serenos y con sonrisa paternal, de manera natural se para al frente de un público nunca antes visto. De su mochila saca un huevo de gallina y le pide a los estudiantes colocarlo, sin romperlo, de manera vertical sobre una mesa.

Entre risas, nerviosismo y frustración fluye aquella dinámica poco convencional en un salón de clases.

Después de unos minutos la tarea está cumplida, la lección es simple: resolver los problemas de manera creativa y jamás rendirse.

En agosto de 2003, Noé Rodriguez Coronel pisaba como docente un aula por primera vez. Estudió Ciencias en la Comunicación y se dedicó a ser funcionario por 16 años.

"Fui empleado de Gobierno, pero nada más trabajé. No había satisfacción ahí", dice.

El bienestar que él buscaba lo encontró en la docencia.

Estudió una maestría en psicopedagogía y se entregó a las materias formativas que ahora imparte en la Universidad Autónoma de Occidente.

"Yo disfruto estar con los alumnos. Es un privilegio estar con ellos porqué son jóvenes y realmente la juventud es dónde yo podía ayudar", explica.

Al cuestionarle sobre las satisfacciones que ha tenido en la docencia, sin pensarlo apunta a que todo resulta positivo.

"Las satisfacciones son todas. Yo disfruto todo el tiempo estar ahí"

"En esos 17 años yo nunca he faltado a clases, por cualquier razón. Cuando voy a la escuela voy con mucho gusto y me la paso requetebien con los jóvenes", cuenta.

El profesor Noé se ha ganado el cariño de diversas generaciones de universitarios. Sus clases privilegian el pensamiento positivo y diferenciado, y su oficina siempre está abierta para recibir alumnos que necesiten consejo, que tengan dudas o simplemente deseen una conversación.

"Es parte del trabajo de uno. Es muy gratificante que un joven se acerque a uno y que lo pueda uno escuchar y de alguna forma hacerlo sentir bien"

"Eso es algo que no está en el presupuesto pero lo hago con mucho gusto", asegura.

Como especialista en educación señala que sería la parte formativa la que lidera la pirámide de prioridades en cuanto a la enseñanza.

"Para mí es más importante la formación que las materias académicas. Es muy difícil imaginar a un profesional sin principios ni valores, es muy difícil. De hecho existen profesionales que no tienen ni principios ni valores y son muy buenos en su área pero hacen daño", lamenta.

Las clases que el docente prepara parten desde la teoría y descansan en la práctica. En una ocasión organizó que dos grupos de estudiantes gestionaran entretenimiento, alimentos y artículos para donación para una casa hogar que albergaba niños y niñas.

Lo anterior con motivo de una clase enfocada en el desarrollo ético de los estudiantes.

"Es importante el desarrollo personal de los jóvenes, que aprovechen su tiempo, que aprovechen la escuela, que estén contentos con lo que hacen, que traten de estar bien con sus papás, que disfruten de la vida...", explica.

El contexto actual, en cuanto la crisis sanitaria ante el coronavirus, ha provocado que las clases se vuelvan menos humanas, lamenta el profesor.

"Si tu me preguntas dónde estaría más a gusto yo te diría que en aula. Lo virtual no hay contacto humano, sino simplemente es cumplir con los trabajos y no hay aprendizajes que se humanicen, que nos veamos las caras y que veamos los sentimientos que estamos expresando en esos momentos"

"Aunque crean que mandando un monito (emoticon) es suficiente, pero no estoy de acuerdo con eso", dice.

Sin embargo rescata que el proceso de adaptación podrá ser positivo para los estudiantes.

"Ahorita estamos en esta parte y hay que sacar adelante el ciclo, ahí entra la parte del maestro y la parte del estudiante. El estudiante tendrá que ser muy responsable para sacar adelante, desde casa, los aprendizajes", comenta.

"A mí esta parte no me ha sido muy difícil. Más o menos le entro a la mayoría de las cosas tecnológicas. Ahorita estoy atendiendo a jóvenes estudiantes que están haciendo su servicio social, los estoy asesorando, y más o menos estoy enterado. No soy un experto pero no me quedo atrás", reconoce.