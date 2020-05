DÍA DEL MAESTRO / ‘Me siento como pez en el agua con los alumnos’: maestra Concepción

Concepción Tirado Arámburo es comunicóloga como primera profesión, pero maestra por vocación, dedicada a reconocer cómo puede hacer que sus alumnos de secundaria se interesen más por estudiar

Alma Soto

MAZATLÁN._ En estos momentos Conchita Tirado Arámburo está en confinamiento casi total para evitar el Covid-19. Incluso pide que la entrevista se dé vía telefónica porque es una persona vulnerable. Eso no le impide estar 100 por ciento entregada a las labores de la docencia, dedicando horas y más horas a la atención de sus alumnos, que a la distancia se han vuelto más cercanos.

“En una situación de estar más tiempo en su casa, los alumnos pueden dedicarse a hacer mejor sus tareas. Usualmente, ellos terminaban la clase y se olvidaban de todo, hoy, a cualquier hora del día me llaman, me mandan mensajes para plantearme sus dudas, estamos más unidos, nos levantamos el ánimo”, expresa la maestra de Español de la Secundaria General 6, Cuauhtémoc.

Ha dedicado 25 años a la docencia, aunque su primera profesión es Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, algo que le ha ayudado mucho a saber llegar y comunicarse con sus alumnos, a no ser tan cuadrada con la aplicación de los programas de trabajo y que, a su parecer, le ha permitido sembrar la semilla del amor al Español entre sus alumnos.

“Desde pequeña tuve la inquietud de ser docente, fue la primera profesión de la que tengo referencia, vengo de El Quemado, y las maestras llegaban a comer en mi casa, mi madre era viuda y mi casa era un buen lugar para recibir a las maestras.

“Me llamaban la atención porque las veía como mujeres independientes, libres, con facilidad de palabra y quería ser como ellas”, recuerda.

Terminó la secundaria y debía incorporarse a la Escuela Normal, pero ese año cerraron la escuela en Mazatlán y debía trasladarse a Culiacán.

“Mi mamá no me dejó irme a Culiacán y yo no insistí porque me daba miedo irme a una ciudad que veía tan grande y lejana, ahora dices, pues está a dos horas y media de camino, pero en aquel entonces para mí era estar sola, opté por quedarme en familia”, expresa.

Y aunque se quedó en familia, no lo hizo en su casa de El Quemado, sino que debió trasladarse a Mazatlán para hacer el bachillerato y una carrera comercial. Fue cuando cambió un poco su vocación. Sus primas eran estudiantes ya avanzadas de Ciencias de la Comunicación, y fueron sus nuevos modelos.

“Yo era pequeña en comparación de ellas, las veía cómo estudiaban, cómo leían en voz alta y yo vivía a través de sus libros, ya tenían contacto con los medios de comunicación y para mí eso era fabuloso, entonces decidí cambiar mi profesión, estudiaría Ciencias de la Comunicación”, recuerda.

Pero al egresar de la licenciatura, el destino la alcanza: su primer trabajo no fue en medios de comunicación, fue en la docencia.

Explica que había un sistema para atender a adolescentes que habían llegado a los 15 ó 16 años sin terminar la secundaria o la primaria y se les regularizaba, su suegra le pidió que la apoyara, la propuso y la aceptaron.

Así, combinó su profesión con su vocación.

Considera que si se hubiera inclinado por estudiar en la Escuela Normal no habría tenido la oportunidad de tener un panorama tan amplio como lo tiene como Comunicóloga, y hubiera terminado como maestra de primaria cuando para ello se requiere más temple y dominio de carácter.

“Me siento como pez en el agua con adolescentes de secundaria y de bachillerato”, declara.

Después de su trabajo en el sistema de regularización para adolescentes, dio clases en escuelas particulares, como el Instituto Canizález y el Liceo Mazatlán.

Para poder impartir clases, debió hacer estudios adicionales, dos años de Nivelación Pedagógica, una especialización para dar clases en bachillerato, una especialización en género para maestros de nivel secundaria y constantemente participa en los diplomados de la Plataforma México X, que ofrece tres al año y se pueden tomar de manera opcional.

Su método: flexibilidad

Cuenta que cuando empezó a trabajar era tan cuadrada en la aplicación de los programas como lo marca la Secretaría de Educación Pública, pero con la experiencia aprendió que algunos temas se pueden desechar, en cuáles se va a atorar el estudiante y cuáles le van a servir para el próximo grado.

Combinando esa experiencia con su conocimiento en el manejo de la comunicación y el que los planes de estudios permitieron la flexibilidad, encontró el método para hacer que sus alumnos se interesen en el Español.

“La forma que un comunicólogo tiene para aplicar la asignatura es lo que atrapa a los niños, el hecho de que se pueden comunicar a través de la palabra es lo que me ha dado resultado, le digo: quien domina el proceso de la información lleva las puertas abiertas para entrar al bachillerato y de ahí a la universidad, por ello trabajamos mucho la comunicación oral”, dice.

Y aprendió a usar y combinar programas, como los de Telesecundaria que aplica su esposo para las primeras semanas de trabajo: bases para dar el salto y las prácticas para la comunidad. Ha aplicado el sistema de Tendederos para que los alumnos exhiban sus creaciones antes sus padres y sus propios compañeros.

Los niños de secundaria, agrega, están en un proceso de crecimiento intelectual y biológico, a los maestros les cuesta marcarle el nuevo ritmo de trabajo, se enfrentan a 150 niños distintos, con diferentes ánimos, formas de trabajar, desgastan.

“En la primaria, los niños ven a su maestra como su segunda mamá. Cuando llegan a la secundaria se confunden, ya no tienen una maestra de base, cuando me toca primer grado me olvido del currículum y les enseño cómo aprender a aprender, cómo organizarse, cómo asimilar que tiene siete personas dándoles clases y con las que tienen que cumplir, reeducarlos en cuanto al nuevo sistema educativo, y eso da resultados”, expresa.

Una vez que lo asimilan, entonces empieza realmente el aprendizaje. Y ella dedica parte de su tiempo a la literatura.

No a imponerles los clásicos, sino iniciarlos, dejándolos que elijan sus lecturas para que se intereses. Es hasta tercer grado cuando, obligatoriamente deben conocer y leer los clásicos. Mientras, un día de la semana convierte el aula de clases en una sala de lectura.

“No tenemos las condiciones de comodidad, pero sí la libertad de que se tiren al suelo a leer si quieren, antes limpiamos bien, claro, les pongo una selección de libros, tengo 150 destinados para ese fin con mi historia, de la historia de mi hija menor que lee desde los 8 años de edad, y las de mis amigos que me donan libros porque saben de esta actividad”, explica Tirado Arámburo.

Y así los niños se interesan en la lectura. Comparte que uno de los libros que todos leyeron es Carta de amor a los Muertos, de Ava Dellayra, que narra, justamente, cómo la petición de una tarea para la clase, lleva a la protagonista a escribir para quien ya no la puede leer. Otro tema que apasiona a los alumnos, es escribir artículos de opinión.

Una gran enseñanza

Desde el 23 de marzo, cuando se decretó la Emergencia Sanitaria por el SARS-CoV-2 y se cerraron las escuelas de todo el País, Concepción Tirado Arámburo, la maestra Conchita, se previno con tareas que los alumnos debían entregar el 20 de abril, ya tenía su grupo de Whats App habilitado para que los alumnos le expresaran sus dudas.

Cuando se alargó el confinamiento, organizó nuevas tareas.

“Yo escucho a muchos maestros, a muchos padres que se quejan de la situación, yo no lo hago porque mis alumnos sí están cumpliendo, estamos rompiendo con la barrera, es más, le estamos dedicando más tiempo, estamos todos concentrados en el trabajo, acumulan sus trabajos de cada día y me los mandan el viernes”, declara.

Para la maestra, la emergencia sanitaria para el coronavirus está dejando una gran enseñanza.

“Nos enseña lo vulnerables que estamos ante tantas situaciones, nos pone en descubierto lo verdaderamente importante, cómo extrañamos la pequeña charla, los abrazos, las conversaciones de pasillo, la sonrisa, lo vulnerable que somos a las situaciones que afectan nuestro estado de ánimo, como la tristeza y la alegría”, manifiesta.

“Esta situación nos va a hacer más fuertes, valorarnos en esencia, vamos a rescatar muchas cosas positivas”.

Considera que los mazatlecos se adaptan a todas las situaciones, son vitales, por ello podrán salir adelantes de esta situación.