DÍA DEL NIÑO El violín, la ilusión de Dana Sofía

La estudiante de sexto de primaria se prepara musicalmente en el Centro Municipal de las Artes

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Crecer en una familia que la apoya, sobre todo en sus ganas de aprender, ha sido muy importante para la formación musical de Dana Sofía Montana Santos, quien desea ser una destacada concertista.

Descubrió el mundo maravilloso de los sonidos cuando vio a una niña tocar el violín.

“Entonces, comencé a soñar con tocar música”, dice la pequeña que celebra el Día del Niño desde su casa.

“Cuenta mi mamá que desde que era bebé me gustaba mucho la música”.

Pero fue hasta en tercero de kínder que se despertó su deseo de estudiar música cuando vio tocar el violín a la hija de su maestra.

“Le dije a la maestra que yo quería ser como su hija”.

Fue entonces cuando sus padres la inscribieron en el Centro Municipal de las Artes para estudiar música formalmente.

“Empecé con canto y solfeo con la maestra Mariela Angulo, después empecé a estudiar chelo mientras se desocupaba un lugar para estudiar violín”.

Afirma que cuando estudia música siente mucha paz y tranquilidad.

“Ni cuando hago mis exámenes de violín me pongo nerviosa porque estudio mucho antes de hacerlos”.

Afirma que sus clases de canto y violín las disfruta como si fueran un juego.

“La canción que más me ha gustado de todas las que me han puesto mis maestros es el Canon, de Pachelbel, me gusta tanto que hasta a mi perrito le puse Canon, mucha gente me pregunta que si le puse así por las cámaras para tomar fotografías”, menciona entre sonrisas.

“Cuando estudias las piezas dejan de ser difíciles porque todo sale bien si te esfuerzas, tengo muchas actividades durante el día, a veces no me da tiempo para estudiar, pero cuando tengo recital estudio hasta antes de irme a la escuela”.

De la trayectoria de Dana Sofía se ha destacado su participación en dos musicales: Matilda y Un viaje a Broadway, en el cual cantó Mañana, la canción de la obra Anita la huerfanita, en inglés, y fue ahí donde descubrió que le gusta estar sobre el escenario, actuar frente al público y recibir aplausos.

“También he participado en tres óperas cantando con el coro de niños. Estuve en la ópera Sor Angélica y en Carmen, en donde cantamos la canción de Escamillo”, comparte.

“Cuando sea grande quisiera ser músico, cantante, actriz o diseñadora de interiores”.

Sobre su escuela de música asegura que es “muy bonita”.

“A los niños que no conocen bien la música me gustaría decirles que se acerquen al Centro Municipal de Artes, es una escuela muy bonita, tiene muy buenos maestros, hacen que las clases sean muy divertidas y aprendes mucho, es muy bonito”.

OTROS INTERESES

Dana Sofía estudia el sexto año de primaria y dice que las materias que más le gustan son ciencias naturales e historia.

“Me interesa mucho saber sobre los animales y las plantas, y la historia me gusta porque te habla del pasado; siento que me están contando un cuento cuando me dan esa clase”.

También juega con su hermana Fátima, de 8 años, con quien hace galletas y recetas de cocina que su mamá les enseña.

“Estamos grabando videos para YouTube, llevamos tres, uno sobre las cosas curiosas sobre dos niñas, otro sobre cómo vivir vacaciones en la casa y uno más sobre decoración de galletas”.

La cuarentena de Dana Sofía

En la cuarentena, Dana Sofía se ha quedado en su casa, pero cada mañana se levanta temprano, tiende su cama y limpia su cuarto, a las 9:00 horas inicia sus clases por internet hasta las 13:00 horas.

“Una vez a la semana mi maestro Vinny Osuna me da clases individuales virtuales, nos conectamos con la webcam, también tomo clases de solfeo y canto de manera virtual”.

PERFIL

Dana Sofía Montana Santos

Edad: 11 años.

Papás: Daniela Santos y Jorge Montana.

Cursa el sexto grado de primaria en la Escuela Gabriela Mistral.

Estudia música en el Centro Municipal de las Artes, de Mazatlán.