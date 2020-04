DÍA DEL NIÑO

DÍA DEL NIÑO / Jaime Angulo, el ‘pintor’ de las canchas

El pequeño de 11 años cuenta con dos grandes pasiones en la vida

Kevin Juárez

30/04/2020 | 12:17 AM

CULIACÁN._ Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el festejo del Día del Niño será diferente, pero eso no borra la sonrisa de Jaime Isaí Angulo Hernández.

Jaime Angulo, quien cursa el quinto grado en la Primaria Lázaro Cárdenas, descubrió a temprana edad su pasión por el futbol.

“Comencé a jugar desde los tres años en un equipo cerca de la casa, el cual se llamaba Club Lombardo Toledano”, recordó el niño de 11 años.

Angulo Hernández manifestó que puede jugar distintas posiciones dentro del rectángulo verde.

“Soy defensa, pero también puedo jugar en todo el medio campo, pero me gusta más ser defensa”, dijo.

Como todo niño aficionado al futbol, Jaime Angulo tiene un ídolo dentro de las canchas.

“Soy fan de Cristiano Ronaldo y me gusta mucho el Real Madrid”, comentó el pequeño culiacanense.

Sus habilidades con el balón lo han llevado a disputar varios torneos locales, estatales, nacionales e internacionales.

Jaime Angulo, quien actualmente juega para el Club Lombardo Toledano 2009, cuenta con la experiencia de haber disputado torneos en Salvador Alvarado, Durango, Guadalajara y la Ciudad de México.

Su palmarés cuenta con la obtención de torneos locales, estatales como la Copa Guamúchil 2015 y la Copa Mazatlán 2017, así como la Copa Vallarta 2019, donde participaron equipos de diferentes partes de México y del extranjero.

“No recuerdo bien el número de títulos que tengo, pero recuerdo que en la Copa Vallarta hacía mucho calor y los equipos rivales eran muy buenos”, subrayó.

En esa ocasión, el equipo Lombardo Toledano 2009 se llevó el título tras ganar todos sus partidos.

“Este año también íbamos a ir a la Copa Vallarta, pero no se pudo por la contingencia sanitaria”, lamentó Jaime Angulo.

Todos estos logros no serían posibles sin el apoyo de Víctor Manuel Angulo García y Dalia Esmeralda Hernández Vargas, padres del pequeño Jaime.

“Mis papás me apoyan mucho, ellos me dicen que le eche muchas ganas a la escuela y al futbol”, comentó.

La pintura, su otra pasión

“Si no llego a ser futbolista, me gustaría ser pintor, me gusta mucho pintar y dibujar”, recalcó.

Un Día del Niño diferente

La situación actual impide que las personas realicen sus actividades de manera normal.

Jaime Angulo, quien comentó que extraña a sus amigos, manifestó que este Día del Niño lo festejará en casa.

“Los años anteriores iba a las fiestas de la escuela, donde había muchas cosas para comer, pero este año estaré en casa, comeremos gelatina y pizzas”, finalizó.

PERFIL

Jaime Isaí Angulo Hernández

Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 2009

Edad: 11 años

Posición: Defensa

Equipo: Lombardo Toledano 2009