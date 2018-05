Da Amparo a los que más lo necesitan - Noroeste

LABOR ALTRUISTA

Da Amparo a los que más lo necesitan

Desde hace 16 años, Amparo de los Ángeles López Hernández trabaja para ayudar a los desvalidos, a través de sus comedores y albergues en Rosario y Mazatlán

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Segura de que algo tenía que hacer por los que sufren hambre o se encuentran en estado de abandono, Amparo de los Ángeles López Hernández dejó su librería para llevar a cabo la creación de comedores y albergues para atender a los desvalidos.

Entre risas, Amparo confiesa que su nombre no le gustaba, sin siquiera imaginar que en él está la misión y empresa a la que estaba destinada: ser amparo de los más necesitados.

Por su fe en el Dios, ella rápidamente aclara que esta obra no es de ella sino de el Creador, la cual surgió a la par de la Fundación Amigos de San Josemaría Escrivá de Balaguer. A.C.

La mujer que es originaria de este municipio, pero lleva 30 años radicando en Mazatlán, abrió su primer albergue en el puerto hace aproximadamente 16 años, y hace tres años instaló uno aquí en la ciudad.

“Empezamos en la calle primeramente, viendo la necesidad de tanta gente sola, abandonada, desde ancianos, inmigrantes, indigentes. Al ver tanta necesidad empecé a decir ‘¿Ahora qué puedo hacer?, algo tengo que hacer por ellos’”, recordó.

Esta pregunta se convirtió para ella en una constante de día y noche, hasta que de pronto empezó a elaborar junto a sus hijas alimentos para regalarlos en el malecón y otros puntos la ciudad.

En la búsqueda de apagar ese deseo abrazador por ayudar a los desamparados, Amparo de los Ángeles acudió a la cárcel y hospitales, donde reforzó su anhelo de entrega, eso sí, jamás dejó de lado a su familia.

“Cerré un negocio que tengo a espaldas de la Presidencia Municipal (en Mazatlán), era una librería, para correr e ir a buscar... Siempre he sido mujer de fe y le pedía a Dios un lugar, aunque sea prestado, para poder recibirlos a ellos”.

La respuesta no tardó en llegar, dijo. Un día en su camino se encontró a un hombre tirado en el suelo, lo auxilió y al tiempo, mientras lo atendía, este le ofreció su hogar para ayudar a más personas. Un año más tarde del prodigioso encuentro, el hombre murió y el hogar de este se convirtió en un albergue para los menos afortunados.

No ha sido fácil, reconoce, pues hay poca gente que quiere hacer trabajo voluntario o gratuito, pero ha aprendido que con fe, todas las soluciones llegan de manos de la providencia divina.

Apegada a la voluntad y providencia de Dios ha ido haciendo su camino con perseverancia, a pesar de que muchos le dijeron que era imposible y que su labor era una tarea del gobierno.

“En los comedores como en los albergues se busca brindar a chicos y grandes (el alimento) tanto de lo corporal como para el alma”, aseguró.

Servicio sin distingos

Amparo de los Ángeles evita hablar de su labor con los medios de comunicación, pero lo hace con tal de que la ciudadanía conozca la misión que le fue encomendada, porque espera se la sociedad se solidarice y apoye a los más vulnerables.

Aseguró que ella atiende a todos aquellos que lo requieran, sin distingo o preferencia, por el sufrimiento que lo aqueja, y confía en que esto llegará a más personas, pues hasta el momento se han fundado dos albergues y un comedor en Mazatlán, y un comedor en Rosario.

“Digo que vamos a llegar a más gente, porque ya nadie nos detiene, porque esto es de Dios, no un proyecto mío y las cosas de Dios se dan bien, porque si fuera un negocio no funcionaba. Aquí es hacer y desaparecer, no es aparentar”, expuso con determinación.

Dijo que ya tiene una nueva tarea: fundar en Mazatlán un asilo de ancianos y enfermos mentales, ya que no existen las condiciones para atender a las personas con este padecimiento.

Muchos le preguntan cuándo dejará de esta obra, y su respuesta siempre es la misma: le dedicará a esto toda su vida.

Si usted amable lector desea colaborar con la labor de Amparo de los Ángeles, puede contactarse al número celular 669 123 3539.