Da Gobierno federal 'cinturonazos' a usuarios de energía eléctrica: Senador

Llama Mario Zamora Gastélum a rectificar tarifas y a aplazar dos bimestres los pagos a CFE

Alma Soto

MAZATLÁN._ El Gobierno federal no solo no se apretó el cinturón, sino que le está pegando con él a los mexicanos con los cobros de energía eléctrica, manifestó Mario Zamora Gastélum, Senador de la República.

“Yo me alegré cuando anunció que, aunque aumentara el consumo de los hogares durante la pandemia de coronavirus, no se tomaría en cuenta para la facturación, toda vez que las familias estarían más tiempo en sus casas por el confinamiento; pero la realidad fue otra, el Gobierno Federal no solo no se apretó el cinturón, sino que se lo quitó y nos están pegando con él”, manifestó Zamora Gastélum.

El anuncio se hizo luego de que se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación del 17 de abril, mismo que permite que los usuarios domésticos de las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F permanezcan en las mismas sin considerar los incrementos que se presenten en sus consumos durante el resguardo domiciliario consecuencia de la emergencia sanitaria.

Lamentó que pese a las voces que se levantan para reclamar el excesivo cobro de energía, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, insista en su discurso de que no hay incrementos.

Parece, dijo, que hay funcionarios que no permiten que el Presidente se dé cuenta de la realidad.

“Por ello estoy invitando a todos a que se hagan escuchar, es importante que toda la gente suba la foto de su recibo etiquetando a López Obrador con frases como ‘Cumple Presidente’, los incrementos son para sostener las casas de Bartlett’, o cualquier frase, que se pongan creativos para que la información le llegue al Presidente de la República”, manifestó.

Por otro lado, indicó que la próxima semana los senadores del Partido Revolucionario Institucional entregarán un punto de acuerdo para pedirle a Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que, además de revisar las altas tarifas que se reflejaron en el último recibo, considere la propuesta que le hizo desde el 3 de abril, cuando ya se había declarado la Emergencia Sanitaria por SARS-CoV-2.

“Respetuosamente solicito que, por su conducto, la Empresa Productiva del Estado encargada de otorgar y proporcionar este servicio, implemente un plan emergente, mediante el cual se suspenda por dos bimestres el pago de tarifas eléctricas y cuyos pagos sean diferidos a plazos, por lo que no implicaría condonación del pago, sino el aplazamiento sin recargos”, cita el documento firmado por Zamora Gastélum y que será respaldado por los senadores de su partido.

Reiteró su preocupación ante el reciente incremento de la tarifa eléctrica para el mes de abril como parte del ajuste inflacionario que se tiene programado para este ejercicio fiscal, ya que lejos de ayudar y aliviar el bolsillo de las familias mexicanas, cualquier incremento en ésta los podría perjudicar, por lo que sería importante su aplazamiento.