Da gusto a diputada actuar de jueza en caso Villarreal; Fiscalía debe explicar por qué avaló negociación

Graciela Domínguez Nava pidió una explicación a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especial Anticorrupción por avalar el acuerdo desigual, debido a que al principio del juicio habían pedido un pago similar por la reparación del daño

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La diputada Graciela Domínguez Nava, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, elogió la determinación que mostró la juez contra el acuerdo con el que pretendían llegar el ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, y dos de sus ex colaboradores, para frenar el proceso penal en su contra por el desvío de poco más de 260 millones de pesos durante la administración de Mario López Valdez.

Además, la legisladora pidió una explicación a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especial Anticorrupción por avalar el acuerdo desigual, debido a que al principio del juicio habían pedido un pago similar por la reparación del daño.

“Es una noticia que por un lado da gusto que exista la determinación de una jueza con esa postura y que no haya sucedido lo que sucedió con el ex Secretario de Salud, esperemos que la jueza no sea presionada, y que pueda en libertad seguir el juicio”, señaló Domínguez Nava.

“Por otro lado, desnuda algo muy delicado, el que no queda claro y creo que amerita que la Fiscal Anticorrupción pueda aclarar cuál es la situación del por qué se está validando un acuerdo, entre la representación de los intereses del pueblo que es el Gobierno del Estado y la parte que está señalada y denunciada”.

No queda claro, agregó, el porqué está avalando que se dé un acuerdo de esa naturaleza.

“Cuando ellos mismos señalaron que debía repararse el daño con la misma cantidad señalada de 260 millones (de pesos)”, expresó.

“Este caso amerita que todos los involucrados puedan opinar abiertamente de la situación y qué bueno que la jueza determinó no concluir el proceso con ese acuerdo que habían llegado. En todo caso, que sea la Fiscalía y en particular la Fiscalía Anticorrupción quien debe de hacer una aclaración muy precisa en el tema”.

Domínguez Nava recalcó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha promovido que el delito de corrupción sea considerado como grave.

“Ya estamos en un nuevo marco normativo para esa naturaleza, y resulta que nos estamos topando aquí en Sinaloa, pues están llevando casos de esta naturaleza, cuando al parecer no se han dado cuenta que este país ya cambió y que las leyes también están cambiando para considerar el delito de corrupción como grave”, resaltó.