Da positivo a Covid-19 Jorge Villalobos Seáñez, diputado del PAN

La noticia la dio a conocer por medio de su Facebook personal

América Armenta

El líder de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de Sinaloa, Jorge Villalobos Seáñez, salió positivo en la prueba del coronavirus, así informó por medio de su perfil de Facebook.

“Les comparto que el día de hoy me fue notificado el resultado positivo de la prueba Covid-19. No he presentado ningún sintoma hasta el momento. Permaneceré aislado en casa el tiempo indicado por los especialistas y cumpliendo a distancia mis obligaciones parlamentarias! #QuédateEnCasa”, compartió.

Este es el tercer caso de Covid-19 en la LXIII Legislatura, pues anteriormente el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta y la legisladora Cecilia Covarrubias González también contrajeron el virus.

Cabe destacar que en la sesión virtual celebrada el mismo día en que dio a conocer su positivo, el jueves 16 de julio, el diputado albiazul hizo un llamado de atención a una legisladora que acudió al Congreso y tuvo fallas de conexión en su participación, enfatizando que por eso son sesiones virtuales, para que tengan la facilidad de conectarse desde casa y no paralizar la actividad legislativa, reiterando en más de una ocasión el “quédense en casa”.