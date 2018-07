Da Silvia Pinal detalles de primer encuentro con Luis Miguel - Noroeste

SILVIA PINAL

Da Silvia Pinal detalles de primer encuentro con Luis Miguel

La actriz relata cómo el cantante tuvo contacto con Michelle cuando estaba chiquita

Noroeste / Redacción

Luego de que en Luis Miguel, la serie se narrara lo complicado que fue para el artista reconocer su temprana paternidad tras su relación con Stephanie Salas, es Silvia Pinal, abuela de la cantante, quien desmintió los rumores con respecto a que el intérprete no veía a su hija en los primeros años de su vida.

Pinal relató como el intérprete del tema Culpable o no tuvo contacto con Michelle cuando estaba chiquita.

"Sí (convivió con Michelle), y el doctor que era un amigo de él, creo que hasta la fecha, iba por Michelle, y la llevaba y la regresaba", comentó.

La actriz relató el momento en que conoció a Luismi y reveló que ahora quisiera conversar con él, aunque eso no es algo que le quite el sueño, según el diario Vanguardia.

"No una plática, (sino hablar de) muchas cosas. No hemos podido y pues no hace falta porque lo quiero simplemente porque es el padre de una nieta mía que es preciosa, porque la Michelle es una niña preciosa, ya con eso que me deja, ya no me importa lo demás".