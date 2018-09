Da â€˜Tucaâ€™ sus razones para decirle NO al Tricolor

FUTBOL

Da ‘Tuca’ sus razones para decirle NO al Tricolor

Ricardo Ferretti dice que aceptar el ofrecimiento de la FMF sería como darle una puñalada a Tigres, club del cual aún es el entrenador

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Más que confirmado que la presencia de Ricardo Ferretti actualmente en Selección Mexicana será solo un interinato, el propio entrenador detalló la razón por la que no se imagina de manera definitiva en el Tricolor.

Cuestionado si los aspectos comerciales alrededor de Selección derivan en su negativa, porque alguna vez criticó tanta mercadotecnia alrededor del “Tri”, el “Tuca” aclaró que no piensa a futuro en la Selección por el gran arraigo que tiene en Tigres, donde recién renovó un contrato por 3 años más.

“Cualquiera quisiera estar en este momento en mi lugar y cumplir con este proceso (de Selección), pero también a lo mejor ellos no tienen lo que yo tengo en una institución como Tigres y la verdad, sinceramente yo creo que sería traicionar, apuñalar estos años a esta institución que tanto me ha apoyado”, expresó.

“Con los próximos 3 años cumpliré 11 años de entrenador en una institución. ¿Tú te acuerdas que algún día ha pasado eso en el futbol mexicano? Entonces esta lealtad entre nosotros, este compromiso es muy importante”.

Ferretti aclaró que solo si fuera despedido de Tigres podría pensar en ser entrenador definitivo del Tri, pues lleva 28 años ininterrumpidos en los banquillos y no puede quedarse sin trabajar pues lo necesita porque le gusta.

“Si Tigres me despide y la Federación piensa que puedo ser un elemento útil, a lo mejor nos sentaríamos a platicar, pero la única razón es esa, que no tuviera un contrato o un trabajo con Tigres”, agregó.

“Yo tendría que seguir con mi carrera y qué mejor que con una Selección. Quién no quisiera seguir esto: una institución que te tiene programado por 11 años (Tigres) y otra institución que te quiere de pronto (Selección). De pronto me siento tan afortunado que pienso que no lo merezco”.

En ese sentido, el Director Deportivo de la FMF, Guillermo Cantú, confirmó que siguen buscando al entrenador definitivo y que mientras tratarán de aprovechar el breve tiempo con el "Tuca".