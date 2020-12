FUTBOL AMERICANO

Dak Prescott visita la práctica de sus compañeros en Frisco

El mariscal de campo visitó a sus compañeros de cara al viaje a Baltimore

Noroeste / Redacción

04/12/2020 | 09:30 AM

El mariscal de campo Dak Prescott visitó The Star en Frisco la práctica de los Dallas Cowboys –que jugarán el martes contra Baltimore Ravens.

Los Cowboys colocaron a Dak Prescott en la reserva de lesionados a mediados de octubre debido a una fractura compuesta y dislocación del tobillo derecho en la Semana 5 contra los Nueva York Giants. Él espera una recuperación completa en cuatro o seis meses y el equipo confía en que estará de vuelta para los trabajos de temporada baja durante la próxima primavera.

“Para mí, se trata de tener pequeñas victorias… ver mi pierna o ver mi cuerpo hacer algo que no podía hacer ayer o tener un sentimiento que no tenía antes, así que sigo mejorando y al final del día, sé que el equipo me necesita”, dijo Dak Prescott sobre su recuperación en la semana para el portal oficial de la NFL.

El equipo publicó en redes sociales un video en el que se ve a Ezekiel Elliott molestar a Dak Prescott –imitando su cojeo. El mariscal suelta la muleta y decide caminar sin el apoyo, para demostrar al corredor lo mucho que ha mejorado en las últimas semanas desde la cirugía.

Pero la afición a Cowboys tendrá que esperar hasta la próxima campaña para verlo dirigir la ofensiva. Mientras se preparan para viajar a Baltimore y Andy Dalton estará en los controles –no se sabe si Ravens podrá tener a Lamar Jackson, quien sigue en la lista Covid-19.

Dallas no practicó el jueves, el último reporte oficial de lesiones tiene al esquinero Anthony Brown (costillas), al tackle ofensivo Cam Erving (rodilla), al guardia Zack Martin (pantorrilla), al profundo Steven Parker (tobillo)y al ala defensiva Aldon Smith (enfermo).

Cowboys (3-8) pelea por un lugar en los playoffs en la NFC Este, la división más débil de la NFL hoy en día en la que es líder Giants con un mediocre 4-7.