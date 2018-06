Dalí Acústico busca trascender en la música - Noroeste

MÚSICA

Dalí Acústico busca trascender en la música

La agrupación formada por Rosse Rulo, César Angulo, Carlos Núñez y Alan Ledezma presentarán su proyecto musical este viernes

Leopoldo Medina

Con el mejor deseo de ser escuchados por muchos y trascender dentro de la música, cuatro jóvenes sinaloenses unen sus talentos para crear Dalí Acústico, una agrupación versátil con sueños de sobresalir con su propuesta musical prometiendo enamorar los oídos del público.

El grupo, que se presentará de manera formal el 8 de junio en conocido restaurante de la ciudad, está formado por Rosse Rulo (Voz principal femenina), César Angulo (Voz principal masculina), Carlos Núñez (Guitarra y voz), y Alan Ledezma (Percusiones).

Están convencidos de que sabrán ganarse su lugar en la música, gracias a su originalidad, frescura y versatilidad de géneros en un formato acústico.

Previo a la creación de Dalí Acústico, César y Rosse ya se conocían desde hace tres años, ellos ya habían cantado juntos y participado en obras de teatro, ya que también comparten el gusto por la actuación, a Carlos y a Alan también ya se conocían por su actividad como músicos, y fue en una tocada tributo a Sin Bandera que César y Rosse conocen a Alan y Carlos,

“Entre los cuatro surgió una buena química y fue en enero que surgió la idea de crear un grupo para tocar no sólo en bares o fiestas, sino buscar trascender de manera más profesional, y al principio no se pudo concretar la idea por el factor tiempo, algunos no podíamos por nuestras ocupaciones, pero finalmente fue en marzo cuando se concretó la agrupación”, señaló Rosse Rulo.

A partir de este mes platicó César se empezó a trabajar, realizando ensayos, acoplándose a un estilo que los diferencie de los demás.

Respecto al nombre de Dalí, Rosse compartió se debe a su admiración al pintor Salvador Dalí, que al igual que el artista, desean que su música al igual que las obras del famoso pintor tengan esa conexión con especial con el público.

“Dalí lograba con cualquier obra conectar las cosas más extrañas de la vida con el ser humano, y eso es lo que queremos nosotros como grupo, conectar emociones a través de nuestra música”, explicó la vocalista.

Un concepto bien definido

Enfocados a ofrecer un concepto versatil que abarque géneros como el pop, balada, rock pop, trova, bolero, entre otros, pero dándole un toque acústico acompañado de cajón peruano, los integrantes desean ofrecer música que genere emociones, que enamore, ser una opción que pueda disfrutarse en cualquier tipo de evento.

“Nuestro objetivo no es ser un grupo que sólo cante covers, porque sí lo hemos hecho, pero nuestra meta es tener canciones propias, porque eso es lo que hace original a un grupo, y ya estamos trabajando en ello, queremos darnos a conocer no como buenos músicos o cantantes, sino porque tenemos una propuesta propia, original, algo que aporte algo bueno a las personas”, resaltó César Angulo.

El día de su presentación oficial, Dalí Acústico mostrará al público su propuesta con una actuación especial como parte de su promoción, la cual esperan sea bien recibida, regalándoles tal vez algunos temas propios.

Rosse y César reconocieron que existen muchos grupos versátiles, que al igual que ellos están buscando hacerse de un nombre y una trayectoria sólida en la música, sin embargo los vocalistas señalaron que su propuesta tendrá una esencia especial, derivada de las experiencias de cada uno, el color y matices de sus voces, la forma de tocar, entre otros elementos.

“Los cuatro tenemos un bagaje musical muy distinto, y creo eso enriquece mucho más el concepto del grupo porque las influencias musicales te permiten añadir estilos, armonías, que pueden ser mucho más atractivas para el público, creo la música es la que finalmente elige al cantante y no al revés”, destacó la vocalista.

Cada uno explicó Rosse tiene una esencia especial, Alan es el líder, es el que el planea, estructura las voces a las canciones; mientras que Carlos es muy bueno en la guitarra, tiene la facilidad de sacar las melodías muy rápido.

“Yo aporto una buena armonía al igual que Rosse, juntos tenemos la capacidad crear fusiones armónicas agradables, además de eso lo que más quiero aportar al grupo son composiciones,queremos que la gente cuando nos escuche se quede con un buen recuerdo y nos traiga presentes que al escuchar una de nuestra canciones diga, está canción refleja lo que yo estoy viviendo”, dijo César.

Este es el fin de todo cantante o grupo resaltó la vocalista, estar presente en el gusto en la mente de las personas con una buena canción, creando esa conexión especial con ellos a través de su música.

Alan Ledezma consideró que lo que más ha aportado al grupo ha sido su experiencia, contando con más de 10 años tocando en distintos escenarios y agrupaciones, lo que le ha permitido ser un músico más versatil en su ejecución con las percusiones.

Con buenos proyectos

Entre sus planes a corto plazo están trabajar en composiciones propias, buscar tener más presentaciones para que el público los conozca, así como trabajar en lo que será su primer sencillo el cual esperan presentarlo muy pronto para subirlo a sus plataformas.

“Han salido varios eventos y hemos tenido buena aceptación de quienes nos han escuchado, previo a nuestra presentación oficial como grupo, y aunque el nerviosismo ha sido mucho por saber si gustaremos o no, la respuesta al proyecto ha sido positiva, y eso no ha dado un impulso para llegar hasta donde se pueda en esta carrera, porque al final el cielo es el límite”, resaltó Ledezma.

Sus presentaciones hasta el momento previo a su presentación oficial esta noche en conocido restaurante, han sido principalmente en eventos privados, pero con la posibilidad de que se puedan abrir más oportunidades para darse a conocer mucho más.

“Dentro de la música queremos trascender por ser una banda original, con una buena conexión con el público, tener la oportunidad de llevar nuestra propuesta a otros estados o países, porque finalmente esa es la meta llegar con tu música hasta donde sea; nos gusta tanto lo que hacemos que se ve reflejado en el escenario y eso nos hace muy feliz a todos”, resaltó Ledezma.

Síguelos

Entérate de noticias y presentaciones de Dalí Acústico a través de su redes sociales en Facebook y en YouTube.