Dallas Cowboys decide romper lazos con Scott Linehan

FRISCO, Texas._ Después de casi una semana de especulación, los Cowboys tomaron su decisión.

El equipo anunció el viernes que se habían separado del coordinador ofensivo Scott Linehan, en una declaración del entrenador en jefe Jason Garrett. Garrett dijo en el comunicado que la decisión fue mutua.

It’s been a roller coaster year. Thank you for sticking with us, #CowboysNation pic.twitter.com/xW6KnDK73T