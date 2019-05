Damián Zamogilny rompe con el Chelís y deja al Puebla

El auxiliar técnico dice queno existe la relación ni hay la comunicación que debiera con el timonel de La Franja

Noroeste / Redacción

Damián Zamogilny anunció su salida como auxiliar técnico de José Luis Sánchez Solá ‘Chelís’ en el Puebla después que tuviera diferencias ‘en el día a día’ con el timonel de la Franja, por lo que afirmó que era lo más sano en la relación deportiva que sostiene.

“Entre ‘Chelís’ y yo no existe la relación ni hay la comunicación que debiera tener un entrenador y un auxiliar. Es una cuestión de personalidades y química. Respeto mucho a Chelís y estoy agradecido con él, pero no hacemos buen equipo juntos”, dijo Zamogilny a un aficionado que le pidió una explicación tras su salida, informó ESPN.

A través de Twitter, el ‘Ruso’ dio a conocer su postura y contestó varias de las dudas de los aficionados, quienes le externaron su apoyo y cariño en el corto plazo de tiempo que fungió como auxiliar del primer equipo y dijo que la relación no quedó en malos términos.

“Hablé con él hace dos días, como debe ser. No salgo peleado ni enojado, sólo me voy triste. Hicimos el esfuerzo para trabajar juntos, pero tenemos diferencias en las formas. ¿A qué me quedo? Él necesita otro tipo de auxiliar”.

En tanto, en el comunicado que dio inicialmente, le deseó lo mejor a la institución camotera y agradeció a las personas que confiaron en él, además que compartió su admiración por todos los elementos del plantel.

“Les comunico con profunda tristeza que he decidido no continuar el próximo torneo como parte del cuerpo técnico del Puebla. Siempre he querido lo mejor para el club y estoy convencido que en este momento es necesario dar un paso al costado. Gracias a Manuel Jiménez y Ángel Sosa, a ‘Chelís’ y párrafo aparte a los jugadores”, finalizó.