Dan 31 años de prisión a Mónica García Villegas, dueña del colegio Rébsamen

Durante la audiencia que duró cerca de cuatro horas se determinó que García Villegas deberá pagar una reparación del daño mínimo, de 402 mil pesos para cada una de las 26 víctimas

Noroeste / Redacción

Ciudad de México.- A pesar de declararse inocente, un Tribunal de Enjuiciamiento de la capital de la República sentenció este miércoles a 31 años de prisión a Mónica García Villegas -directora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen, cuyo edificio fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México-, por ser culpable del delito de homicidio culposo en agravio de 26 personas, 19 de ellas menores de edad.

Durante la audiencia que duró cerca de cuatro horas se determinó que García Villegas deberá pagar una reparación del daño mínimo, de 402 mil pesos para cada una de las 26 víctimas. Además, a la ex directora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen, se le impuso una multa de mil unidades de salario mínimo por el delito de responsabilidad de obra.

El 7 de octubre concluyó la presentación de elementos de prueba y testimonios en el proceso penal contra García Villegas. En aquella audiencia sólo estuvo presente una víctima indirecta, mientras que los tres ex peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes habían sido llamados a comparecer, no asistieron de nueva cuenta, debido a que no se les pudo localizar.

El 29 de septiembre la FGJ-CDMX solicitó que García Villegas pagar por concepto de reparación del daño, un millón 760 mil pesos por cada una de las 26 víctimas -entre ellas 19 menores de edad- que fallecieron al colapsar dicho centro educativo.

Antes, el 17 de septiembre, un Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de México, declaró a García Villegas, como culpable del delito de homicidio culposo en agravio de 26 personas, 19 de ellas menores de edad.

Durante la audiencia celebrada el 28 de septiembre, en una sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), peritos especialistas de la Fiscalía capitalina, pertenecientes al Centro de Atención a Víctimas, presentaron 26 dictámenes en los que evaluaron los proyectos de vida con base a ese trabajo y expusieron que se debe pagar dicho monto para la reparación del daño.

El 17 de septiembre, García Villegas -la única sentenciada por algún delito relacionado con dicho sismo – hizo uso de la palabra durante la audiencia, para dirigirse al juez y a los padres de los niños fallecidos, para asegurar que es inocente, e incluso, afirmó que ella es una víctima más de la tragedia, ya que perdió su patrimonio y su reputación.

Por su parte, la FGJ-CDMX solicitó 57 años de sentencia contra García Villegas, ya que las pruebas fueron contundentes para establecer que la mujer fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, ambas vigentes para el entonces Distrito Federal.

Mientras que el abogado de las víctimas, Enrique Fuentes, aseguró durante una conferencia de prensa llevada a cabo el pasado 11 de septiembre, que García Villegas había construido un cuarto piso sin acatar las normas de seguridad, lo que provocó que el edificio del Colegio se derrumbara durante el sismo.

“La acusada, Mónica García Villegas, construyó en forma indebida, irresponsable y cobarde un piso más, desde 2016, que hizo que la estructura se venciera durante el sismo, al no cumplir con todos los elementos propios y necesarios para que pudieran salvaguardar la seguridad de los niños”, señaló el litigante.

“Está acreditado en la acusación del Ministerio Público que la señora sabía que lo que estaba haciendo era ilícito, indebido, irregular, porque no tenía la facultad, no contaba con los permisos, con las autorizaciones para hacerle las modificaciones al inmueble”, abundó el asesor jurídico de los familiares de las víctimas.

La mujer, conocida como “Miss Moni”, fue remitida al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, según lo determinó el 12 de mayo del 2019, como medida cautelar, la jueza de control Esperanza Medrano Ortíz.

Según lo informó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, durante esa diligencia judicial contra García Villegas, se verificó que la detención de la directora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen se efectuó de forma legal.

Tras permanecer 19 meses prófuga de la justicia, García Villegas fue detenida el 11 de mayo del 2019, en un restaurante ubicado sobre la calzada de Tlalpan, en la capital de la República, según lo confirmó Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGJ-CDMX.

La fiscal capitalina informó que a las 10:48 horas de ese mismo día se recibió una denuncia a través de un correo electrónico donde se informaba el paradero de la ex directora y dueña del Colegio.

En conferencia de prensa, Godoy Ramos indicó que a las 11:28 horas, García Villegas fue aprehendida en un restaurante. “Con esta detención aseguramos compromiso de que se haga justicia y nosotros reiteramos que confiamos en la participación ciudadana que es la que nos apoyó a detenerla”, señaló.

El delito por el que se le acusaba es homicidio culposo de 26 personas -19 niños y 7 adultos-, quienes quedaron bajo los escombros del edificio derrumbado en el citado colegio, ubicado en la calle Rancho Tamboreo 11 y 19, colonia Nueva Oriental Coapa, alcaldía Tlalpan.

El 30 de abril del 2019, la PGJ-CDMX ofreció una recompensa de cinco millones de pesos a quien proporcionara información sobre el paradero de García Villegas, y desde 2017 solicitó la emisión de ficha roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para su búsqueda en 194 países.

El pasado 27 de julio del 2018, el Director Responsable de Obra (DRO) del colegio fue vinculado a proceso por el delito de homicidio. En la indagatoria, la PGJCDMX lo señaló como responsable de falsear documentos para realizar añadidos a la construcción, mismos que habrían sido motivo del derrumbe.

El 22 de julio del 2018 se cumplimentó una orden de aprehensión contra el DRO del Rébsamen, detenido en Querétaro y trasladado al Reclusorio Sur, en la Ciudad de México. Un día después, la ex delegada de Tlalpan y ahora jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, fue deslindada por la PGJ-CDMX de responsabilidad sobre el caso.