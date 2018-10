Dan a JesÃºs Antonio LÃ³pez la direcciÃ³n del Hospital General de Guasave

NOMBRAMIENTO

Dan a Jesús Antonio López la dirección del Hospital General de Guasave

Apenas el 31 de agosto había terminado su labor como Diputado federal, representando al Distrito 04

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Mes y medio duró sin trabajo el ex Diputado federal, Jesús Antonio López Rodríguez, al rendir este lunes protesta como director del Hospital General de Guasave.

Médico internista de profesión, apenas el 31 de agosto terminó su encargo como Diputado federal representando al Distrito 04, luego de ganar la elección de 2015 para el PAN.

López Rodríguez había sido postulado este año como candidato a la alcaldía de Guasave de la coalición Por Sinaloa al Frente, por lo cual había pedido licencia a su cargo como Diputado federal, sin embargo, un día antes de iniciar la campaña renunció a la candidatura argumentando problemas de salud.

Semanas después regresó a la Cámara de Diputados para concluir el periodo para el cual fue electo.

El nuevo funcionario estatal rechazó que este cargo que asume haya sido parte de un acuerdo político por renunciar a la candidatura a la Presidencia municipal.

"Yo no andaba buscando esta oportunidad, sin embargo, somos gente que nos gusta servirle a la sociedad y como médico nada me da más gusto poder dirigir un hospital con el que nací, estoy convencido que la salud no se debe manejar políticamente", expuso.

López Rodríguez subrayó que hace tres o cuatro días desconocía que le haría el Gobernador Quirino Ordaz Coppel este ofrecimiento, que fue quien le habló.

"De repente me llega la invitación, la valoramos, directamente el Gobernador platicó conmigo que quería que le ayudara con el Hospital General y me dio mucho gusto, me pasó por teléfono al doctor Narro Robles, estaban juntos, y me parece una oportunidad para que a Guasave le vaya bien", aseveró.

El ex legislador aseguró que aprovechará las relaciones que hizo siendo secretario de la comisión de Salud en la Cámara de Diputados para conseguir el equipamiento y lo que requiere el nosocomio.

Identificado en el panismo local, a pesar de no ser militante, López Rodríguez aclaró que está llegando a una administración priista, pero no está entrando al PRI e incluso mantiene su identidad con el partido blanquiazul.

El nuevo funcionario releva en la dirección del Hospital General de Guasave a Jaime Astorga Hernández, quien asumirá ese mismo cargo, pero en el Hospital General de Los Mochis.