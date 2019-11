Dan banderazo a obras de rehabilitaciÃ³n de drenaje y reparaciÃ³n de socavones en Ahome

Dan banderazo a obras de rehabilitación de drenaje y reparación de socavones en Ahome

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ A tres meses de que se hiciera el compromiso de atender problemas y rezagos de drenaje en Ahome, así como reparar socavones, tras las inundaciones provocadas por la tormenta tropical 'Ivo', este viernes se dio el banderazo para iniciar las obras, cuya inversión superará los 80 millones de pesos.

La ceremonia de arranque del programa de rehabilitación de drenaje sanitario y reparación de socavones se llevó a cabo en el cruce del bulevar Centenario y la calle Niños Héroes, en la colonia Anáhuac, y se informó que se atenderán 44 puntos críticos, principalmente en la ciudad de Los Mochis.

El Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno señaló que al ser un programa de obra pública de grandes dimensiones, muy posiblemente habrá de generar malestar, pero insistió en que el propósito es resolver uno de los temas que más complica la operación y el desarrollo de la actividades sociales y económicas en el municipio.

"Me complace, me congratulo, en que podamos iniciar de manera espectacular, simultáneamente, tanta obra pública que está perfectamente bien garantizada, económica y financieramente, y no habrá nada que la detenga, absolutamente nada que la pueda retrasar. Tenemos lo más importante, lo más necesario, para atender una de las demandas más sentidas de nuestro pueblo ahomense, la rehabilitación de la línea del drenaje sanitario y resolver de manera contundente la mayoría de los puntos más delicados y peligrosos de socavones, que ponen en riesgo nuestra integridad física y nuestra vida", expresó.

Chapman Moreno aprovechó para recalcar las malas condiciones en que recibió el municipio, y declararse otra vez en contra de los 'poderes fácticos' que no permitían el verdadero desarrollo en Ahome.

"Su Presidente Municipal no tiene en lo absoluto un compromiso con los intereses fácticos de la ciudad de Los Mochis, esto le ha permitido hacer un ejercicio impecable del manejo de las finanzas públicas, y eso significa por lo tanto, mayores obras y mejores servicios para la ciudad, el municipio y el pueblo de Ahome", dijo.

"Le rogamos a nuestra ciudadanía que entienda, que comprenda, y que acepte, que Billy Chapman recogió un municipio totalmente destrozado, en lo material y en lo espiritual, que son igual de relevantes para el desarrollo integral y sano de una sociedad", añadió.

Cabe señalar, que en este paquete de obras no se incluye el socavón en el que cayó un camión recolector de basura y aplastó a un trabajador de PASA, sucedido el 21 de septiembre.

Guillermo Aarón Blake Serrano, gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, apuntó que las inundaciones registradas en septiembre de 2018 'siguen causando estragos en la ciudad'.

"Por fin, y al fin, estamos continuando con la rehabilitación de los drenajes sanitarios que nos han causado afloramientos de agua residual en todos los puntos de la ciudad. En esto ha tenido una gran participación el Ayuntamiento, a través del financiamiento que ha proporcionado la ciudadanía. En teoría, los mantenimientos deberíamos hacerlos con los pagos que hacen a la cuota de la tarifa del agua y de mantenimiento de los drenajes, sin embargo, los daños que tuvimos en la estructura superaron con mucho lo que se pueda recaudar por este concepto", comentó.

El funcionario indicó que esperan terminar las obras en un período que varía de 30 a 90 días, y durante las obras será inevitable generar 'molestia' a la población debido a la interrupción de varias vialidades y el afloramiento de aguas residuales causado por los taponamientos temporales de tuberías.

El compromiso de invertir 80 millones de pesos, de forma conjunta, fue hecho por el Alcalde Chapman y el Gobernador Quirino Ordaz desde el 26 de agosto, tras las inundaciones provocadas por la tormenta tropical 'Ivo'.

Y para el cumplimiento de ese compromiso, el Ayuntamiento de Ahome adquirió un financiamiento de 40 millones de pesos en Banorte.