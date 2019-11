Dan libertad bajo fianza a Karime Macías en Inglaterra; Tribunal ampara a Duarte y juez le cancela delito

En la audiencia preliminar, el juez Michael Snow confirmó que el depósito de una fianza de 3 millones 690 mil 837 pesos se había efectuado, y por tanto la ex primera dama veracruzana podía quedar en libertad restringida

Noroeste / Redacción

La corte de Magistrados de Westminster, en Inglaterra, concedió este martes 5 de noviembre, la libertad bajo fianza a Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, luego de que fuera detenida el 29 de octubre, tras acudir una audiencia ante autoridades británicas, para comparecer sobre la solicitud de extradición que realizó en octubre del año pasado el Gobierno de México al Reino Unido.

En la audiencia preliminar, el juez Michael Snow confirmó que el depósito de una fianza de 150 mil libras (3 millones 690 mil 837 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual), se había efectuado, y por tanto la ex primera dama veracruzana podía quedar en libertad restringida, después de que permaneció en custodia hasta la mañana de este día.

El pasado 29 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sus homólogos del Reino Unido, se aprehendió en la capital inglesa a Macías Tubilla, para presentarla ante autoridades judiciales de aquel país.

La información fue confirmada al periodista Ciro Gómez Leyva por el abogado de la ex primera dama veracruzana, Marco Antonio del Toro Carazo, quien dijo que la esposa del ex gobernador de Veracruz no fue detenida, sino que asistió de forma "voluntaria" a una audiencia judicial, además de que recordó que su clienta tiene una solicitud de asilo político.

Sin embargo, la FGR indicó que Macías Tubilla podría quedar detenida durante el proceso de extradición o sujeta a medidas de control de supervisión.

El pasado 26 de febrero, la Fiscalía mexicana solicitó al Gobierno del Irlanda del Norte, su intervención para la detención provisional con fines de extradición en contra de Macías Tubilla.

Ello por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de fraude en agravio del patrimonio de la entidad veracruzana, por el presunto desvío de más de 112 millones de pesos que bajo su gestión el DIF estatal realizó a empresas "fantasma".

En junio del año pasado, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había realizado al Gobierno del Reino Unido la solicitud de extradición de Macías Tubilla, ya que se presume que se encontraba viviendo en Londres.

Por su parte, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado de la ex primera dama veracruzana, había advertido que no hay prueba alguna en contra de su cliente, y que la solicitud de detención con fines de extradición no tenía sustento jurídico.

"Es materialmente imposible que la señora Karime Macías Tubilla cometiera el acto ilícito que se le imputa, ya que nunca ocupó un cargo público, pues si bien fue Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, únicamente tenía una posición honoraria y jamás estuvo en posibilidad de dar instrucciones de realizar o no determinados hechos", señaló el litigante.

El 30 de mayo 2018, luego de que el entonces gobernador Migual Ángel Yunes Linares develó la ubicación exacta de la esposa de Duarte de Ochoa y su familia en Londres, el corresponsal de la cadena Televisa, Horacio Rocha, llegó hasta el lugar e intentó entrevistar a la ex primera dama veracruzana.

Durante la transmisión del programa matutino Despierta con Loret fue difundido el video del acercamiento que el reportero tuvo con Macías Tubilla, mismo que muestra el momento en el que ella, acompañada por al menos otros dos adultos, y sus hijos menores de edad, caminaban por calles londinenses.

Los adultos se cubrieron la cabeza para evitar ser identificados, mientras que la esposa de Javier Duarte, en su intento por evadir la cámara que la filmaba, se dirigió rápidamente hacia la puerta del edificio donde habita con su familia.

Sin embargo, por lo apresurado de su acción, Macías Tubilla, olvidó a su hijo afuera del edificio, tal como se puede observar en el material audiovisual. Al ver que su primogénito se había quedado afuera de su domicilio, la esposa de Duarte de Ochoa no tuvo más opción que abrir la puerta, momento en el que aprovechó y tomó una foto al reportero, quien le pedía alguna declaración.

Macías Tubilla vive en un barrio exclusivo de Londres, muy cercano al Palacio de Buckingham de la Reina Isabel y tiene gastos de 60 mil libras mensuales, el equivalente a un millón 620 mil pesos al mes, según lo informó en su momento Yunes Linares.

Ese mismo mes, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, concedió a la Fiscalía veracruzana una orden de aprehensión en contra de Macías Tubilla, no obstante, la esposa de Duarte de Ochoa se amparó, y el recurso fue sobreseído porque el juez señaló que no puede emitir alguna resolución porque no se había concretado la captura de la inculpada.

Asimismo, la defensa de Macías Tubilla pidió un amparo en revisión, ya que desde el año pasado es buscada en más de 190 países para ser detenida, extraditada y puesta a disposición de las autoridades locales, luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la ficha roja tras la solicitud de la Fiscalía General del Estado de Veracruz a la entonces PGR.

JUEZ ELIMINA DELITO A JAVIER DUARTE

Júpiter López Ruiz, juez de Control de la Ciudad de México, canceló ayer lunes 4 de noviembre, uno de los dos delitos del fuero común que se imputaron a Javier Duarte de Ochoa, por el caso que le atribuye la Fiscalía veracruzana de usar un helicóptero del Gobierno de Veracruz para darse a la fuga el 12 octubre del 2016.

El juez de control capitalino determinó no vincular a proceso al ex gobernador de Veracruz por el delito de tráfico de influencias, sin embargo, Duarte de Ochoa continuará procesado en la misma causa penal por el ilícito de incumplimiento del deber legal.

En el fallo dictado durante una audiencia en el Reclusorio Norte, López Ruiz también anuló la prisión preventiva justificada que pesaba sobre Duarte de Ochoa en este proceso, ya que el ex mandatario veracruzano fue sentenciado a nivel federal por asociación delictuosa y lavado de dinero -un fallo contra el que aún litiga-, y tiene en curso otro proceso del fuero común donde le decretaron la prisión preventiva justificada.

"El juez de control resolvió que la Fiscalía no había acreditado si el señor Javier Duarte al momento de la supuesta comisión del delito, tenía o no la calidad de servidor público, elemento que resultaba necesario para que se cumpliera con la calidad específica del delito en comento y, al no haberlo acreditado, la Fiscalía determinó dictar auto de no vinculación a proceso", señaló Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del ex mandatario.

El fallo dictado por el juez López Ruiz fue en cumplimiento a una sentencia del Primer Tribunal Colegiado Penal, que el pasado 10 de octubre le ordenó reponer el procedimiento. En este proceso, se señala que en octubre de 2016, tras relevarlo como Gobernador de Veracruz, Flavino Ríos facilitó a Duarte un helicóptero Eurocopter, modelo AS365N3, matrícula XC-GEV.

Duarte de Ochoa presumiblemente voló en el helicóptero Eurocopter, modelo AS365N3, matrícula XC-GEV, propiedad del Gobierno estatal, desde el helipuerto del Agrocentro, localizado sobre la carretera Xalapa-Veracruz, al Centro de Convenciones en Coatzacoalcos.

Según las autoridades ministeriales, el vuelo se registró dos días antes de que se instruyera la orden de aprehensión contra el entonces gobernador por lavado de dinero y delincuencia organizada, este último después sustituido por la asociación delictuosa.

Además, la Fiscalía de Veracruz señaló que el ex mandatario estatal no hizo la entrega-recepción de su oficina a la persona autorizada los bienes, documentación, archivos y expedientes de su gestión.

Según el abogado de Duarte de Ochoa, la prisión preventiva justificada contra su cliente fue revocada por el juez López Ruiz, porque concluyó que los argumentos de la Fiscalía de Veracruz tampoco acreditaron las exigencias para la imposición de dicha medida cautelar.

"Razón por la cual se dejó en libertad al señor Javier Duarte de Ochoa, sin que se le impusiera medida alguna, con la condición de que, al momento de obtener su libertad, proporcionara al centro de justicia un domicilio para ser localizado", precisó Sánchez Reyes Retana.

TRIBUNAL LE DA AMPARO A JAVIER DUARTE POR OTRO DELITO

Ayer lunes también se dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México ordenó determinar nuevamente si Duarte de Ochoa debe permanecer o no procesado y privado de la libertad, por un supuesto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

El Tribunal federal concedió al ex gobernador de Veracruz un amparo contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada dictada el 20 de mayo de 2018, al estimar que dicho fallo carece de fundamentación y motivación.

Por mayoría, los magistrados del Tribunal Colegiado determinaron que el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), responsable del caso, deberá resolver con libertad de jurisdicción si vincula o no a proceso a Duarte de Ochoa por el delito de peculado.

"Es evidente que los argumentos y razones que dio el juez de control responsable para establecer la vinculación a proceso del hoy quejoso por el hecho que la ley señala como delito peculado y la probabilidad de que éste lo cometió a título de autor intelectual [...] resultan lacónicos y por ende, una inadecuada fundamentación y motivación", señala la sentencia del amparo en revisión 106/2019.

"En efecto, del análisis del auto de vinculación reclamado no se aprecia cómo el Juez responsable encuadró la conducta delictiva de peculado que se encuentra prevista en el Artículo 323 del Código Penal para el Estado de Veracruz, a los hechos imputados, esto es, que haya realizado algún juicio de valor al respecto y mucho menos que señalara de manera específica qué datos de prueba tomó en cuenta para ello", abunda la sentencia.

El fallo, publicado ayer lunes 4 de noviembre, precisa que a la hora de reponer el procedimiento, el juez de control deberá dejar intocado todo lo desarrollado con antelación a la audiencia de vinculación a proceso del 20 de mayo de 2018 y sólo concentrarse a emitir el nuevo fallo.

El Tribunal Colegiado aclaró que la sentencia del amparo no obliga al juez a pronunciarse en un sentido u otro, es decir, si debe o no vincular a proceso a Duarte de Ochoa, pero le reitera al impartidor de justicia que su fallo deberá dictarlo con plenitud de jurisdicción.

El Primer Tribunal Colegiado Penal capitalino precisó que el juzgador deberá tomar en consideración tres aspectos: los hechos por los cuales se formuló la imputación; los datos de prueba de las partes; y lo expuesto por la Fiscalía de Veracruz y la defensa de Duarte de Ochoa.

El peculado que le imputan al ex gobernador supuestamente ocurrió cuando la CAEV transfirió 220 millones de pesos a una cuenta BBVA Bancomer a nombre del Ejecutivo estatal, por una solicitud de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), del 13 de agosto de 2013.

Los recursos fueron transferidos por la CAEV en calidad de préstamo; a partir de noviembre de 2014 y hasta septiembre de 2016, pero el responsable de dicha comisión envió varios a la Sefiplan para reclamar el reintegro, sin conseguirlo, indica el expediente.

"[El dinero] no fue devuelto y provocó no se concluyeran diversas obras de agua potable, saneamiento de aguas y alcantarillado en zonas urbanas, es decir, los recursos mencionados fueron utilizados para un destino diverso [...] La falta de ese dinero provocó la suspensión de 97 obras programadas, además que la Federación ya no consideró a la dependencia como elegible para recibir nuevos recursos", dice la imputación.