Dan mantenimiento al parque frente al Museo de Arte de Mazatlán

Netzahualcóyotl Ceballos

El juego de cuerdas del Parque Venustiano Carranza, en el Centro Histórico de Mazatlán, entró a reparación debido al mal estado en que se encontraba por el mal uso que se le ha dado.

Manrry Fuentevilla Gastélum, responsable del Proyecto Centro Histórico A.C, hizo un llamado a la población para que cuide del parque, ubicado frente al Museo de Arte de Mazatlán, pues se sabe que muchos jóvenes y adultos lo utilizan a pesar de estar dedicado a menores de 12 años.

"Gracias a las gestiones de Proyecto Centro Histórico con empresarios interesados en mantener la zona, iniciamos con el mantenimiento del Parque Venustiano Carranza", dio a conocer.

"Algo que hemos visto es que en la noche algunos jóvenes se suben en las cuerdas, y no están para cargar su peso, no es para adultos, a pesar de que ahí viene un reglamento no han hecho caso".

El "parque de cuerdas" fue hecho en 2016 a través de diferentes donaciones que coordinó el Proyecto Centro Histórico. Desde entonces ha sido reparado en cuatro ocasiones. Esta última "cirugía" tendrá un costo promedio de 150 mil pesos que aportaron diferentes empresas de Mazatlán.

La reparación básicamente consiste en el cambio de cuerdas, mantenimiento a la estructura metálica, reparación de botes de basura y mantenimiento a las bancas de alrededor.

Se espera que en un promedio de 30 días terminen los trabajos.

"Se suben hasta los papás", explicó uno de los vecinos del Centro Histórico, "me ha tocado ver que los niños están jugando y hasta los papás andan trepados arriba, y muchos están gorditos, y pues las cuerdas terminan aflojándose o rompiéndose. No entienden".