Dan ultimÃ¡tum padres de familia a secundaria por falta de maestros, en Escuinapa

Dan ultimátum padres de familia a secundaria por falta de maestros, en Escuinapa

Si este jueves no hay solución, realizarán acciones, advierten los papás

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Padres de familia de la secundaria estatal "Profesora Agustina Aguilar de Farías", informaron que realizarán diversas acciones sí las autoridades no otorgan los maestros que se necesitan.

"Ya llevamos varias semanas y los muchachos no tienen maestros, faltan tres o cuatro maestros por grado, no podemos seguir así", dijo la representante de los padres de familia, Araceli Inda Enríquez.

Entrevistada vía telefónica, manifestó que aunque tenían la intención de cerrar el plantel esta mañana, decidieron dialogar con el director de la institución, pues consideran que la falta de maestros ocasiona que sus hijos no avancen.

"No nos resolvió el director, dice que a los maestros no se les paga y por eso se van, tendremos reunión general el jueves, y si no hay solución, entonces vamos a hacer otras cosas".

Son 150 alumnos los que tienen en la institución, informó, los cuales deberían tener clases completas.

Precisó que se tienen otros problemas, como el de la cooperativa escolar, que se hagan cargo otras personas de fuera de la comunidad, que es algo que correspondía a padres de familia.