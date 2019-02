DaÃ±an de nuevo reserva ecolÃ³gica de Guasave

Dañan de nuevo reserva ecológica de Guasave

El propietario de La Uba, Noé Salvador Rodríguez Peñuelas, denunció que quemaron algunas secciones, incluida una ceiba de más de 100 años, y desmontaron por la orilla

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Por enésima ocasión, la reserva ecológica de La Uba fue víctima de daños en su vegetación, cuando en días pasados personas desconocidas quemaron algunas secciones de vegetación y desmontaron por la orilla, junto a unas tierras de cultivo.

Noé Salvador Rodríguez Peñuelas, propietario del terreno de casi 18 hectáreas donde cohabitan más de 150 especies de flora y fauna, dijo que se percataron de los daños cuando la semana pasada la directora de Ecología del Ayuntamiento le planteó hacer un recorrido.

“Nos encontramos con una quema muy importante de varias áreas de la reserva, incluso de una ceiba que tiene más de 100 años, está seca, la quemaron, y es una deforestación enorme lo que está pasando ahí”, lamentó.

El también ex Regidor subrayó que es muy decepcionante porque en más de 10 ocasiones ha denunciado daños en la reserva y las autoridades ambientales no toman cartas en el asunto.

“Vienen los de la Profepa, levantan las actas, pero hasta ahí queda, no citan a nadie, nunca se ha sancionado a nadie. Ellos me dicen que tengo que señalar directamente, cuando hemos tenido las pruebas lo hemos hecho, ahorita no puedo decir ‘fue fulano’ porque no lo vimos, pero ellos deberían de mandar a la autoridad a que haga las investigaciones y cite a quien tenga que citar, pero eso nunca se ha hecho”, sostuvo.

Rodríguez Peñuelas dijo que los daños a la reserva posiblemente lo ocasionen personas que tienen tierras de cultivo aledañas y que tratan de extenderse, incluso algunos ya lo han hecho.

“Es gente que quiere extender sus terrenos porque ya en algunos lados los desmontes están dentro del área de la reserva, hay siembra dentro del terreno que es de la reserva, han invadido, hay una franja en la entrada como de seis surcos de maíz dentro de lo que es el terreno, por lo menos 250 a 300 metros”, indicó.

El dueño de la reserva ecológica recordó que el 16 de julio de 1998, el Ayuntamiento de Guasave la decretó área natural protegida, pero de nada ha servido ese estatus.

Agregó que el año pasado el Municipio le planteó que les cediera ese terreno que ha sido de su familia desde siempre, pero no accedió a esa solicitud por ser patrimonio particular.

Después le dijeron sobre una posible permuta de terreno, propuesta en la que sí estuvo de acuerdo, pero solo quedó en planteamiento inicial y no hubo nada formal.

Indicó que este miércoles por la mañana inspectores de Profepa visitarán la reserva para constatar los daños y levantar actas, en espera de que ahora sí se haga una investigación.