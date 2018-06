Daniel Beltrán abrirá show de Platanito en Culiacán - Noroeste

ENTRETENIMIENTO

Daniel Beltrán abrirá show de Platanito en Culiacán

El standupero, que se presentará en Figlostase, hará tour por Monterrey, Obregón, Mexicali, Ensenada, Tijuana, Los Ángeles, San Diego

Claudia Peralta

Quedó confirmado, Platino vendrá el 16 de junio a Culiacán. Figlostase abrirá sus puerta al comediante de peluca rosa y nariz roja, al igual que al standupero Daniel Beltrán.

Lo anterior fue confirmado por el promotor Álvaro Tirado, Víctor Zazueta y el propio estandupero durante la conferencia de prensa el viernes, en la que se dijo que la venta de boletos está en www.ticketspdx.com, Hotel One y Stremece Gym.

Durante la conferencia.

"El show que voy a presentar esa noche es Agárrense que ahí les voy, es una estructura que llevo haciendo hace cuatro meses aproximadamente", dijo Beltrán.

El humorista agregó que cada 15 días se presenta en un conocido bar del Centro Histórico de la ciudad y cada vez que lo hace ofrece un nuevo show.

"Tengo amigos dentro del stand up, como Mike Salazar, Franco Escamilla, me dicen: 'no sé cómo le haces para sacar material nuevo cada 15 días', y les cuento: 'que así empecé, es la naturaleza', claro no todo es buenísimo...", relató.

"El show Agárrense que ahí les voy es una compilación de lo mejor que me ha funcionado y lo estrené en Guasave hace dos meses con Mike Salazar y fue un éxito; no esperaba un auditorio de mil personas con esa reacción... No lo he presentado aquí y tengo mis expectativas".

Emocionado Beltrán contó que previó a la invitación para abrir este evento, los empresarios lo vieron y gustó tanto su desempeño que lo invitaron.

"Me abrieron las puertas para entrar en toda la parte de la frontera norte: Mexicali, Ensenada, Tijuana, Los Ángeles, San Diego y es lo que viene para el próximo semestre", adelantó.

"Este mes voy a Los Mochis, Mazatlán, Ciudad Obregón y ya se empieza a detonar esto; en julio voy ha hacer una temporada en Monterrey en el Unicornio Azul, que es como una meca de la comedia allá".

EVENTO

-Además de Platanito y Daniel Beltrán, estará el DJ Andrey Conde abriendo la velada el 16 de junio en Figlostase.

-El costo del boleto es de 250 pesos (general), 400 (numerados) y 600 (sala lounge).

-Puntos de venta: www.ticketspdx.com, Hotel One y Stremece Gym.