Daniel Guerrero queda satisfecho por su rendimiento con Venados de MazatlÃ¡n

BEISBOL

Daniel Guerrero queda satisfecho por su rendimiento con Venados de Mazatlán

El pítcher nayarita se convirtió en un elemento clave en la tropa de Juan José Pacho

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Desde su llegada a Venados en la temporada 2018-2019 procedente de Charros de Jalisco, Daniel Guerrero se ganó un lugar en el equipo, siendo en ocasiones inicialista o en otras oportunidades apoyando desde el bullpén.

Este pasado invierno con Venados de Mazatlán el nayarita mejoró bastante en su desempeño para convertirse en uno de los hombres de confianza del mánager Juan José Pacho y en playoffs tomó una faceta muy importante.

“No espera tener la temporada que tuve, aunque me preparo siempre para tratar de tener buenos números, pero siento que esta vez las cosas salieron mucho mejor de los que esperaba, de lo que en lo personal había proyectado”, dijo Guerrero.

Guerrero es un lanzador muy experimentado que las lesiones le aquejaron años atrás, situación que ya quedó atrás afortunadamente.

“Gracias a Dios me he mantenido sano de lesiones, pasé por problemas de molestias y lesiones complicadas, pero gracias al trabajo, dedicación y ganas de salir adelante, todo eso ya lo superé y me preparo campañas fuertemente en las pretemporadas para buscar evitar en lo más posible que se presenten”.

El pítcher derecho de relevo lució con Venados en la fase de postemporada hasta alcanzar la serie final.

“Eran esos momentos en que no había mañana, se tenía que salir con todo en cada partido como si fuera el último, teníamos que seguir peleando para poder conseguir el objetivo que todos queríamos de ser campeones”.