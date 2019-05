Daniel Jacobs no me va a detener: Canelo Álvarez

El mexicano y el estadounidense se ven las caras en su última rueda de prensa antes de su combate del sábado

Noroeste / Redacción

LAS VEGAS._ El Campeón Mundial Mediano del Consejo y la Asociación Mundial de Boxeo (CMB y AMB), el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, se enfrentará al Campeón mundial Mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el estadounidense Daniel Jacobs, en el combate estelar de una mega cartelera que se llevará a cabo este sábado, en la Arena T-Mobile, de Las Vegas, Nevada.

La pelea es promocionada por las empresas Matchroom Boxing y Golden Boy Promotions y será televisada por DAZN, informó el portal Notifight.

Acompañados de sus equipos de trabajo, este miércoles se llevó a cabo la conferencia de prensa final de esta velada, y por supuesto, ambos mostraron mucha confianza de salir victoriosos este sábado en Las Vegas.

“Todo lo que se tenía que decir, ya se mencionó... yo sólo espero al fin de semana. Soy un peleador que se adapta a cualquier cosa y él me dará la pauta para ver qué tendremos que hacer, pero sé que podré sacar la victoria. Daniel Jacobs no me va a detener”, declaró el “Canelo” Álvarez, quien llegará este duelo con un palmarés de 50-1-2, 34 nocauts.

“Fuera de Floyd Mayweather soy el único rival que Canelo ha enfrentado en su mejor momento. Voy a dejar en claro que soy el mejor peleador de las 160 libras y esta semana lo voy a demostrar”, agregó Jacobs (35-2, 29 nocauts), quien hará su debut en Las Vegas.

Durante su carrera, 28 años, Canelo ha capturado una serie de títulos que se enfrentan a los mejores, que incluyen Austin “No Doubt” Trout, Sugar Shane Mosley, Alfredo “Perro” Angulo, Erislandy “The American Dream” Lara, Liam “Beefy” Smith, Gennady “GGG” Goloovkin y Floyd Mayweather.

Jacobs, de Brooklyn, Nueva York, es reconocido como uno de los mejores pesos medios de esta era. El peleador de 31 años, estuvo fuera del deporte por 19 meses debido a una valiente batalla contra el cáncer, de la cual venció y se recuperó. Daniel ha luchado contra Jarrod Fletcher, Peter “Kid Chocolate” Quillin, Gennady Golovkin, Sergiy Derevyanchenko, entre otros. Jacobs, quien también está muy motivado y bien preparado para esta pelea.