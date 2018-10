Daniel Martínez y Alex Perea lucharán Por la máscara

Los actores protagonizan la serie sobre cuadriláteros

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Cuando fueron llamados para protagonizar la serie Por la Máscara, Daniel Martínez y Alex Perea no la pensaron dos veces, pues su afición por este deporte los motivó para participar en esta serie.

Según una entrevista publicada por El Universal en su portal de internet, Daniel Martínez comentó que él era fan de El Santo y muchas veces se colocó una máscara de luchador para jugar, mientras que Alex Perea era seguidor de la WWE estadounidense.

Así que cuando fueron llamados para protagonizar la serie Por la máscara, con temática luchística no lo pensaron, a pesar de que durante el proceso uno acabó con un brazo destrozado y el otro con un diente afectado.

“Cuando te pones una máscara te transformas, te la empiezas a creer y a jugar”, dice Daniel.

“¡Te crees superhéroe de verdad!”, exclama por su parte Alex.

Lo conseguido por ambos se verá a través del canal de paga Space, a lo largo de los 10 episodios que conforma la producción original.

En ella Alex (Zurdo y La doble de vida de Estela Carrillo) es un joven que trabaja estacionando autos, pero es hijo del gladiador Eclipse Vengador (Daniel, El señor de los cielos), último superviviente de la edad de oro de la lucha libre.

Al chico le encanta la lucha, pero no sigue los pasos normales porque padece de pánico escénico.

Pero deben unirse para acabar contra quienes desean apoderarse de la lucha, así sean narcos, zombis, esposas enojadas y a la DEA.

“El entrenamiento fue arduo y pesado, pero aprendí mucho, empezamos con mucha confianza y al segundo día me dijeron que tenía bastante agilidad, pidieron hiciera volteretas que no creí hacer y me comencé a confiar, no agarré bien la cuerda, se zafó, me pegó en el diente y salió volando”, recuerda Alex divertido.

“Lo que a mí me queda claro es que me gusta más verla que hacerla —bromea Daniel—, con los golpes no tuve problema sino con las caídas que nunca aprendí, tenía el brazo destrozado, ya traía una tendonitis muy dura y decía ¡esto no vale la pena!”.

Arnulfo Reyes (Blue Demon), Octavio Hinojosa (La Fiscal de hierro), Abril Amaranta (Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí), Mabel Cadena (Ingobernable) y Esaú Ávila completan el reparto principal de Por la máscara, cuyo tema musical fue escrito por Pato Machete.

Mariano César, vicepresidente de Contenido y Portafolio de Marcas de Entretenimiento General de Turner Latinoamérica, deja abierta la puerta para secuela.

“Siempre las mejores series son las que tienen cómo expanderse y aquí tenemos un universo de personajes interesantes y puede crecer, sería anticipado decir que habrá, porque la última decisión la tiene la audiencia, pero todo está dado para que haya”, comenta.