Daniel Sturridge se niega a pagar recompensa por Lucci, la mascota que fue sustraída de su casa

La desesperación del jugador era tal que, al parecer, llegó incluso a ofrecer una copiosa recompensa de 30 mil dólares

Sinembargo.MX

Daniel Sturridge no ha pagado aún la recompensa. (Foto: danielsturridge, Instagram)

CIUDAD DE MÉXICO._ Hace dos días, el ex delantero británico del Liverpool, Daniel Sturridge, anunció desde Instagram que había sufrido un robo en la residencia en la que está pasando el verano en Los Ángeles.

El suceso venía además de mano de la dramática noticia de que los delincuentes también se habían llevado a su perrito Lucci, una mezcla de Pomerania y Husky que según asegura el periódico The Sun, tiene un valor de 4 mil libras (unos 4 mil 500 euros).

La noticia se supo porque el propio futbolista, desolado ante la pérdida de su mascota, subió una serie de videos e imágenes a su cuenta en los que suplicaba a los ladrones que se la devolvieran y que pagaría “lo que fuera” a cualquiera que consiguiera traer al perro de regreso a su lado. Sturridge insistió mucho en que la cuestión del dinero no era importante y que sólo quería recuperar al can al precio que fuera. La desesperación del jugador era tal que, al parecer, llegó incluso a ofrecer una copiosa recompensa de 30 mil dólares (26 mil 600 euros). Una promesa que no ha cumplido una vez ha recuperado al animal.

Y es que el eco en las redes sociales de la petición del deportista fue tal que ayer mismo, sólo un día después del robo, un usuario de Twitter con el nombre Killa Fame posteó un video y unas fotografías del perrito preguntando directamente a Sturridge si esa era su mascota. Y efectivamente, lo era.

La policía de LA confirmó que Lucci había sido encontrado en buen estado, el propio futbolista informó que había ido por él a un barrio del sur de la ciudad, y la historia habría tenido un final feliz si no fuera porque, según ha anunciado el mismo Killa Fame, el futbolista no ha abonado la cantidad económica prometida por el rescate.