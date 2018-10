Daniela Castro da sus primeras declaraciones tras ser detenida

La actriz se defiende después ser acusada por robo a una tienda de ropa en San Antonio, Texas

Fernando Espinoza

01/10/2018 | 11:54 AM

MÉXICO._ Daniela Castro afirma que fue víctima de una infamia, pero que confía que todo será aclarado en los próximos días, pues su abogado está trabajando en el caso. Las primeras declaraciones de la actriz mexicana se difundieron a través de un audio en las redes sociales del programa “Despierta América”.

Hace dos días las noticia de que Daniela Castro había sido detenida por robo sorprendió a todos el País, y es que se trata de una de las villanas favoritas de las telenovelas de Televisa, y aunque la actriz no ha dado entrevistas, la mañana de este lunes se difundió una nota de voz que envió la misma acusada donde recalca que fue una mala jugada.

“Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y estense tranquilos porque eso sí les digo gracias por tu preocupación Gaby, pero todo ya está en manos de un abogado que está trabajando para que esto se aclare y yo salga victoriosa de esta infame situación”, dice Daniela Castro en el audio.

Sobre la fotografía que se difundió en medios nacionales e internacionales del momento de su detención, solo se limitó a decir que su aspecto se debe a que fue un momento inesperado.

“Y perdón la foto pero imagínate, casi me muero. Lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable y que pueden seguir respetando con valores y principios que no me dan para hacer algo así”, explicó.

La villana de telenovelas ya se encuentra libre tras pagar una fianza de 800 dólares, se le acusa de presuntamente robar varias prendas en la lujosa tienda ‘Saks OFF’, una conocida tienda de ropa de Estados Unidos.