Daniela Castro narra calvario que sufriÃ³ y ahora pide un millÃ³n de dÃ³lares

Daniela Castro narra calvario que sufrió y ahora pide un millón de dólares

La actriz resultó inocente luego de que la acusaran de robar ropa en tienda departamental de Texas

Noroeste / Redacción

La actriz Daniela Castro regresó a la Ciudad de México y en conferencia de prensa narró el calvario que vivió.

Castro resultó inocente luego de que en septiembre fuera detenida acusada de robar algunas prendas en tienda departamental en San Antonio, Texas.

"Nunca estuve presa los dos meses, que quede muy claro, simplemente la privación de mi libertad de estar en un país que no es mi país, que no puedes regresar hasta que todo se esclarezca, como se está haciendo ahora”, dijo de acuerd a am.com.mx.

"He vivido la experiencia más difícil de mi vida, he sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no, a todos los que me crucificaron y a todos los que me dieron un voto de confianza, a ambos les agradezco, porque para mí, los tiempos de Dios son perfectos, y ¡yo soy inocente!, y se cometió una injusticia, yo soy madre de familia, tengo 32 años de mi vida trabajando, tengo una carrera, que a muchos de ustedes, sino es que a todos les consta que tengo una carrera impecable", dijo con ojos llorosos.

La tarde del miércoles relató que esa que fue una gran experiencia, le lastimó hasta lo más profundo de su ser.

"Fue un daño emocional, un daño terrible que le hicieron a su familia, que me hicieron a mí, pero sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos. Gracias por acompañarme, está muy claro y contundente que mi dismisal salió inocente, sin probable causa de arresto".

Castro dijo que no es cleptómana, que no está enferma de nada, y que esta situación le afectó mucho.

Sus abogados explicaron que contrademandarán a la tienda y exigirán un millón de dólares, debido al daño causado a su reputación, por perder ofertas de trabajo, causarle estrés a la actriz.