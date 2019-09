Daniela, hija de Rocío Sánchez Azuara, pierde la batalla contra el lupus a los 30 años de edad

Hace 20 años, la hija de la conductora de programas como Ciudad Desnuda, Cosas de la Vida y La Tercera en Discordia fue diagnosticada con lupus

Sinembargo.MX

23/09/2019 | 11:47 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– La conductora de televisión mexicana Rocío Sánchez Azuara utilizó sus redes sociales para informar que su hija Daniela, de 31 años de edad, falleció, luego de enfrentar problemas de salud que incluso la llevaron a ser hospitalizada.

Hace 20 años, la hija de la conductora de programas como Ciudad Desnuda, Cosas de la Vida y La Tercera en Discordia fue diagnosticada con lupus.

En sus cuentas de Twitter y de Instagram, Sánchez Azuara dedicó emotivas palabras a Daniela:

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”.

De acuerdo con Televisa, en agosto Daniela ingresó al hospital por una bacteria en la sangre, producto del catéter que portaba para las hemodiálisis que se le hacían tres veces a la semana.