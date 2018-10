Daniela Spalla se enamora de MÃ©xico

Daniela Spalla se enamora de México

La cantante argentina tiene cinco años viviendo en el País y promociona su segundo disco

Fernando Espinoza

Daniela Spalla está de estreno, presume con orgullo su segundo material discográfico “Camas separadas”, un disco de esos “corta venas” para superar el mal de amores.

Hace cinco años que esta cantante argentina llegó a México, trajo sus sueños consigo y uno a uno los ha visto cumplirse. El último año lo pasó soltando los tracks de su nuevo disco. En este material imprimió la calidez que le ha aprendido a los mexicanos.

“Estoy encantada con México, lo que más me sorprende, y se lo digo a todo mundo, es la calidez de su gente, y creo que eso se refleja en este disco, desde que estoy aquí he aprendido a soltarme y estás canciones las escribí un poco más relajada, mostrándome un poco más, así como lo hace la gente aquí, solté cosas que no me había atrevido, además, que me he dado cuenta que en la industria musical todos son amigos, y siempre va haber alguien que te tienda una mano”, compartió Daniela en entrevista vía telefónica.

En “Camas separadas”, Daniela Spalla explora dentro de sí misma para presentarse de la manera más nítida ante el mundo. Es un álbum que cuenta la historia de la propia cantante y la de todas esas personas que han formado parte de su historia, o de aquellas historias de las que de alguna manera fue testigo.

El disco se compone por 10 temas, todos inéditos, escritos y cantados por ella misma. Grabado en la Ciudad de México, Camas Separadas es un disco inspirado en el pop de los años 70. Las letras, así como la producción en general, fueron supervisadas por el conocido cantante y compositor Adan Jodorowsky,

Su primer disco llegó en 2010, se llamó “Ahora viene por nosotros”. un EP que estrenó hace cuatro años.

Llegará al Lunario de Auditorio Nacional

El próximo 30 de noviembre, Daniela llevará su música al Lunario del Auditorio Nacional, en un presentación que pretende ser romántica, melancólica y llena de sorpresas,

“Estoy muy emocionada por todo lo que se viene, la presentación en el Lunario viene complementar de manera extraordinaria todo este año de trabajo, que gracias al trabajo de mucha gente, y de Universal Music que me hizo una propuesta muy interesante y yo la acepte, y ahora, estamos trabajando en conjunto”, explicó la cantante.

Daniela aprovechó para agradecer públicamente a Ximena Sariñana, quien fue la causante de que visitará por primera vez este País, y quien le ha tendido la mano de manera excepcional.

Canciones de Camas Separadas:

1. Estábamos Tan Bien

2. Vete De Una Vez

3. Insomnio

4. Costa Rica

5. Transatlántico

6. Pinamar

7. Los De Siempre

8. Volverás

9. Canción Decente

10. Viaje A La Luna (feat. Carlos Sadnes)

