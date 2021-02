Estuvo a punto de ser abusada

Danna Paola revela que fue drogada en un bar y termina hospitalizada

La cantante invita a estar alerta para que nadie quiera pasarse de listo

Noroeste / Redacción

Danna Paola rompió el silencio sobre uno de los peores momentos en su vida, pues reveló que fue drogada con una bebida en un bar de España y terminó hospitalizada.

La actriz y cantante vivió varios meses en Madrid, España, por las grabaciones de Élite, sin embargo, fuera del set vivió cosas graves que la expusieron a la violencia y a las drogas sin que ella supiera.

Esta situación terrible la vivió Danna Paola estando en un bar de España con un amigo, en donde un grupo de chavos se le acercaron a platicar. Todo iba normal hasta que le dieron su vaso, ella lo bebió y comenzó a sentirse “fatal” porque fue drogada, tal como contó en una entrevista con Yordi Rosado.

“Empezamos a platicar con estos chavos, eran venezolanos, argentinos, colombianos (…) de repente mi amigo me dice ‘voy al baño’, no pasaron ni 10 minutos, dejo yo el vaso, empezamos a platicar, yo no me di cuenta que básicamente ya había llegado otro güey atrás y me dice ‘este era tu vaso ¿no?‘

Me lo empiezo a tomar, empiezo a platicar con este güey, me empecé como a marear, me empezó a dar mucho sueño, entonces yo decía ‘uhmm, foco rojo, me tengo que ir'”, relató Danna Paola.

Tras esto, Danna Paola comentó que los chavos le preguntaron si se sentía mal e insistieron cada vez más, sin embargo su amigo llegó y ella pudo decirle cómo se encontraba y retirarse del lugar.

Aunque antes de esto, esas personas no querían que se marchara, por lo que ella alzó la voz y un grupo de mujeres se acercó a preguntarle si estaba bien, logrando así poner alerta a las demás personas de lo que estaba sucediendo.

“Le dije ‘¡que me dejes, me quiero ir!’, se acercaron como otras viejas y me dijeron ‘tía, ¿estás bien?’ (…) no me acuerdo cómo llegué a mi casa, tenía yo la pijama (…) solo recuerdo que alguien entró a mi casa, que estaban los paramédicos, yo recuerdo haber marcado al 911″.

Danna Paola aseguró que el ser drogada fue una “lección de vida” para darse cuenta que estando sola debía estar al triple de alerta, pues no “puedes confiar en cualquier persona” y pidió ser conscientes de toda esta triste realidad.

“No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital (…) es algo que tu mamá siempre te dice y siempre lo haces: no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te quieras ligar a cualquier extraño en cualquier lugar, seamos conscientes de que por más fuertes que seamos, por más independientes, no sabemos las intenciones de los demás”.

Con este relato, Danna Paola aseguró que ahora cuenta sobre la vez que fue drogada para que las demás personas, sin importar si eres mujer u hombre, puedan ver que siempre estamos expuestos a situaciones que pueden terminar mal.