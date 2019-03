Danny DeVito se cae al presentar Dumbo en la CDMX

El actor señaló, entre risas, que todo fue planeado para que todos vieran que él siempre ha hecho sus escenas de acción sin necesidad de dobles

Noroeste / Redacción

El actor Danny DeVito vino a México a promocionar la película Dumbo, de Tim Burton. Antes de comenzar la rueda de prensa sufrió una caída, la cual tomó con buen humor.

Mientras subía la tarima pisó mal uno de los escalones, lo cual provocó que cayera de boca.

Sin embargo, quien interpreta a Max Medici en el filme, señaló, entre risas, que todo fue planeado para que todos vieran que él siempre ha hecho sus escenas de acción sin necesidad de dobles.

Continuando con la conferencia, el actor estadounidense se mostró feliz de estar nuevamente en México, citó excelsior.com.

Respecto a Dumbo comentó que de niño era una de sus películas favoritas, por lo que cuando Burton lo llamó leyó el guion aceptó la oferta.

CELEBRA TRABAJAR CON BURTON

Recuerda el actor y director estadounidense Danny DeVito que desde el primer momento en que supo que trabajaría con Tim Burton se imaginaba que sería algo grande en su carrera.

“Lo conocí en su oficina de California, me quedé sorprendido, ya sabía que era un gran artista debido a sus películas y que tenía una gran reputación”, expresó a propósito del próximo estreno de Dumbo, este 29 de marzo.

El primer proyecto entre DeVito y Burton fue en 1992, en ese entonces el director ya había dejado su huella en el cine con filmes como Beetlejuice (1988) y El joven manos de tijera (1990), pero ahora tocaba dar continuidad a una celebrada trilogía del hombre murciélago en Batman regresa. “Estaba muy confiado con la forma en la que (Burton) se comunica con lo visual, él dibuja todos los personajes y los une. Te dice cómo combinarlo con el guion”, dijo, de acuerdo a cronica.com.mx.

El actor dio vida al icónico villano del Pingüino, cuya trama como candidato a alcalde vino de los episodios de la serie de televisión Hizzoner el pingüino y Dizzoner el pingüino de la década de los años 60.

Al final, la grandilocuente cinta de Burton tuvo un eje dramático inspirado en el personaje bíblico de Moisés.

“Al inicio yo estaba escéptico. Quería que me mostrara más sobre cómo sería el Pingüino. Pero conforme avanzaba me sentía cada vez más a gusto con la manera en que me fue dibujando al personaje. En esta película di un salto cuántico con él porque lo que hacía era observarlo trabajar”, explicó DeVito, quien a sus 74 años presume de un gran sentido del humor, incluso para reírse de sus propios accidentes, como la caída que tuvo al entrar al escenario de la conferencia: “Esa fue una entrada espectacular”, dijo entre risas.

Añadió que entrar a un set de rodaje de Tim Burton se vuelve una experiencia mágica como actor:

“La mayoría de las veces uno como actor va, entra al camerino, trabaja con los maquillistas, sales a actuar al set y al terminar te vas. Pero con Burton, desde la primera película, no me quería ir. Los sets eran enormes, había muchos elementos de producción, como trenes y aspectos visuales muy impresionantes que preparaba (Burton) para que entrara en el cuadro de la cámara, y luego era estar ahí. Entonces lo que pasaba era que al terminar mi escena no me quería ir, me encantaba estar junto a él y verlo trabajar. Creo que lo tenía muy asoleado”, dijo.

Este año, con el estreno de Dumbo, la mancuerna cumple su propia trilogía en la que han construido personajes vinculados de algún modo con el circo: “Soy un gran fan de Dumbo, me conmueve mucho. Cuando era un niño fue una de mis películas favoritas de Disney. Cuando Tim me invitó estaba en una obra en Nueva York y no sabía si lo lograría porque se empalmaban los tiempos. Al final se movieron unas fechas de último momento y pude participar”, dijo.

“Mi personaje es similar al que tuve en Big Fish y en Batman porque también había un circo, así que será como una trilogía que terminamos Tim y yo. Soy Max Medici, yo compré a la señora Dumbo y sabía que estaba esperando un bebé, pero me alejó de esta criatura por ser diferente, por tener atributos distintos a los demás, y creo que es una gran lección hoy día no sólo para los niños, sino para los adultos”, agregó.

Aunque en un principio se había anunciado que la versión de Tim Burton sobre el clásico de animación de Disney, que data de 1941, tendría un tono más oscuro, Danny DeVito explicó que el resultado final es una “bella” experiencia para todas las edades, dispuesta a tocar el corazón:

“La idea es que la magia de Tim está en toda la película. Aquí el tema es que se trata de una historia para todo tipo de personas, no sólo para jóvenes. Tiene una visión mágica. Tal vez están menos oscuras las cosas, pero sí hay parte emocional, se habla con tacto de los momentos tristes pero no se excede ni está sobrecargada (...) Creo que fue más un reto para Tim que para mí, porque yo me divertí mucho”, comentó DeVito.