Danny Trejo rescata a un bebé tras accidente de auto volcado en Los Ángeles

El menor quedó atrapado en un coche luego de que volcó pero en una reacción rápida, el actor de origen latino corrió para sacarlo y ponerlo en un lugar seguro

Noroeste / Redacción

08/08/2019 | 10:32 AM

LOS ÁNGELES._ El actor latino Danny Trejo, conocido por películas como "Machete" (2010), rescató a un bebé que había quedado atrapado en un coche tras un accidente de tráfico en Los Ángeles, California, informó la cadena de televisión ABC.

Trejo se encontraba en Sylmar, un barrio situado en el noroeste de la ciudad californiana, cuando dos coches chocaron en un cruce.

En ese momento, el actor estadounidense de origen mexicano vio que había un bebé atrapado en un coche que había volcado y con la ayuda de una mujer que también fue testigo del accidente, sacó al pequeño del vehículo, difundió elperiodico.com.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles aseguró que tres personas fueron hospitalizadas por este accidente, pero las autoridades aclararon que ninguna de ellas corre peligro.

Trejo aseguró que uno de los coches involucrados en el accidente se saltó un semáforo en rojo.

Un ejemplo para la juventud

El artista, de 75 años y muy querido por la comunidad hispana, estrenará este fin de semana "Dora and the Lost City of Gold", película en la que ha prestado su voz a un personaje animado dentro de una cinta muy latina que protagonizan Isabela Moner, Eugenio Derbez, Eva Longoria y Michael Peña.

Con apariencia de tipo duro y muy requerido en el cine para papeles de villano, la juventud de este intérprete estuvo marcada por los problemas con la ley, adicciones a las drogas, robos y más de una década entrando y saliendo de la cárcel.

Desde entonces, el actor, que también tiene un negocio gastronómico conocido como "Trejo's Tacos", se ha esforzado por dar ejemplo de comportamiento y de actitud a los más jóvenes.