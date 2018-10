DaÃ±os en calle Benito JuÃ¡rez no es por obra mal hecha: Mario Reyes Guerra

Daños en calle Benito Juárez no es por obra mal hecha: Mario Reyes Guerra

Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán dijo que la unión entre dos calles ocasionó el desperfecto que ya es reparado

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Los daños que surgieron sobre la calle Benito Juárez en el Centro de la ciudad, no son producto de una obra mal hecha, sino de una unión entre dos calles, así lo informó el Secretario del Ayuntamiento, Mario Reyes Guerra.

Esto después de que las lluvias evidenciaran el problema, ocasionando un desprendimiento de la piedra pórfido, en el cruce con la calle Constitución, la cual fue colocada hace un año como parte del embellecimiento del Centro Histórico.

“El tema de la Benito Juárez, ahí fue una falla en la unión del adoquín con la piedra pórfida, no es una obra mal hecha, ya se restableció por parte del constructor, ya se está trabajando pero no es de mala calidad, son cuestiones que lamentablemente, la perfección no existe, pero si es susceptible a seguirse reparando, esperemos ya no se dé esta falla”, declaró.

Sin embargo, no sólo hay daños en este tramo, sino a lo largo de la calle, entre Calle Libertad y Hermenegildo Galeana la piedra muestra desprendimiento.

Joel García Regalado, Director de Obras Públicas Municipales, mencionó que el costo de las reparaciones estará a cargo de la constructora del Presidente de la CMIC, José Roberto Andrade Limón, misma que también realizó el tramo entre las calles Ángel Flores y José María Canizález.

“Hay que decir las cosas como son, lo que originó el desprendimiento de la piedra pórfida es la unión o intersección con la calle Constitución, la calle Constitución no se atendió, no se rehabilitó y donde está la unión de ambos es donde vino el desprendimiento de las piedras, no por los malos trabajos”, comentó.

Andrade Limón se llevó alrededor de 2 millones 509 mil pesos por el tramo dañado, mismo que durante su rehabilitación tuvo que ser abierta, pues los trabajadores no realizaron los niveles para que el agua corriera hacia avenida Alemán.