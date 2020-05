Daños que provocó el Covid-19 en Europa permitieron prepararnos; saldremos de etapa crítica: AMLO

Ciudad de México (SinEmbargo).– Los daños que provocó la pandemia en Europa sirvieron para que México se preparara para enfrentar la llegada del virus, dijo esta tarde Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Ya desde ayer en la mañana hablamos de que las cosas mejoran en el país con relación a la pandemia del coronavirus, estamos viendo la luz a la salida del túnel. Hay muy buenos resultados. De acuerdo a las proyecciones que hacen los matemáticos, ya vamos a empezar a salir de la etapa más crítica de la pandemia, siempre y cuando sigamos cumpliendo con las recomendaciones de no salir de casa, de la sana distancia”, señaló en un video filmado en Palacio Nacional.

El pueblo de México ha dado un ejemplo al mundo por su grado de responsabilidad. México es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Tiene un pueblo avispado. Esto ha sido lo fundamental, lo mero principal. Ya falta poco, vamos a seguir así. No relajemos la disciplina para que podamos decir adiós a la pandemia, expuso el mandatario.

México ha logrado estabilizar los contagios en las dos ciudades más grandes después de la capital pero el pico de la epidemia está a punto de llegar a los cinco lugares de más incidencia de Covid-19, por lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el viernes mantener el aislamiento social y acudir a aquellos hospitales que no estén saturados.

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, celebró que Guadalajara -capital del estado de Jalisco- y Monterrey -capital de Nuevo León- hayan conseguido niveles “muy bajos de transmisión” y señaló que el hecho de que haya una epidemia a “varias velocidades” permite una mejor gestión de los recursos, que ahora deben enfocarse en los cinco puntos prioritarios: Ciudad de México y su zona metropolitana, Cancún y Villahermosa -en el sudeste-, Tijuana -en la frontera con California- y Culiacán, la capital de Sinaloa en el Pacífico norte.

“De acuerdo a los técnicos, vamos a bajar pronto. Estas son las proyecciones: es el Valle de México. Ya estamos por llegar a la cumbre. Vamos a arriba de los números óptimos pero abajo de la media, lo cual significa que es probable, si seguimos como vamos, tendremos hospitalizados a mil 800 enfermos”, agregó López Obrador hoy.

“Tendríamos esa cantidad que es relativamente menor a una situación de desbordamiento. Tenemos todas las camas, los ventiladores, los médicos, los especialistas, los héroes y heroínas que están trabajando día y noche para salvar vidas. En el caso de Villa hermosa ya estamos cerca de llegar a la parte más crítica. En Cancún, igual. Culiacán, lo mismo. En Tijuana ya también se empieza la posibilidad de descenso”, expuso.

El mandatario dijo que trabajaba con los gobernadores de las entidades más afectadas por la Covid-19.

“Esta pandemia inicia en China, afecta en una primera etapa en Europa, causó mucho daño en Europa. Fue una desgracia, no estaban preparados, no habían hospitales, ni camas. Muy lamentable, nos duele que esto pase, pero sirvió para que nosotros nos preparáramos. Nos hemos venido preparando. No teníamos camas, ventiladores, especialistas, pero nos dio tiempo de ir creando toda la infraestructura que se requiere, que se necesita”, dijo el Presidente.

“Iremos poco a poco, con cuidado, abriendo la construcción, el turismo, las cadenas de exportación a Estados Unidos. El lunes empezamos a dispersar los créditos para pequeños empresarios. Vamos hacia adelante”, añadió.