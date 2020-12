En línea y presencial

Danzará Sibel Rivera en tiempos de pandemia

Sibel Rivera presenta este viernes el espectáculo que muestra cómo son los días de confinamiento en la vida de una bailarina

Nelly Sánchez

Sibel Rivera es una bailarina de ballet en confinamiento. Se pone las zapatillas, ensaya, cuida su alimentación y cuando se contagió de coronavirus se aisló, y desde la habitación de su casa estuvo dando clases de ballet a distancia.

Todo esto lo plasma en el espectáculo Un día para danzar en tiempos de pandemia, que presentará este viernes, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio y se transmitirá en las redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura.

“El confinamiento fue muy complicado al inicio porque estoy acostumbrada a bailar cada dos meses en un teatro, tengo 8 meses que no bailo y es una eternidad”, aseguró Sibel.

Un día para danzar en tiempos de pandemia fue creado por Sibel Rivera, con asesoría de la maestra Karemia del Rey, por la necesidad de inspirar a adultos, jóvenes y niños, no necesariamente artistas, a encontrar un sentido a su rutina, en estos tiempos tan difíciles que vive el mundo entero.

Consiste en la grabación de un video reportaje en el que se muestra la rutina de una bailarina y su preparación para un espectáculo adaptable a formatos digitales, debido a la incertidumbre de estos tiempos.

La grabación incluye los momentos relevantes del día de una bailarina profesional, abarcando temas de nutrición diaria, entrenamiento, y consejos de resiliencia aplicables en cualquier estilo de vida.

Este proyecto fue seleccionado en la convocatoria para formar parte de la Temporada de Otoño del Isic.

“Yo pensé en mostrar cómo los bailarines nos estamos adaptando, en tiempos de incertidumbre para salir adelante, quería que este proyecto tuviera un impacto social, que se adaptara a lo que está pasando en el entorno e inspirar a las personas, no solamente a artistas, y que les ayude a encontrar un sentido a su rutina porque puede ser muy tedioso

y la gente necesita ánimos”.

En el video, compartió, muestra momentos relevantes en la vida de una bailarina profesional, con temas de nutrición, así que se ve qué desayuna y come, su entrenamiento y vienen consejos sobre la capacidad que tienen las personas para superar circunstancias, aplicables para cualquier estilo de vida.

Y entre la proyección de fragmentos del video, bailará en el escenario tres variaciones clásicas y una contemporánea que ella misma creó.

“Al inicio todo fue difícil, yo entrenaba en mi sala, puse piso para no resbalar, me agarraba de la pared y hacía mi clase, luego la maestra Karemia me dijo que podíamos ir las dos a entrenar a la escuela. No tenía ni resistencia, me costó adaptarme”, compartió.

“Aparte me contagié de coronavirus y encerrada en mi cuarto entrenaba, daba clases, doy clases a niñas de San Diego, Ciudad de México y Culiacán, y entrenaba porque ya iba a ser el festival”.

Sibel Rivera nació en Culiacán, a los 3 comenzó a estudiar ballet en la Escuela con Técnica Cubana de Ballet, de Karemia del Rey, y recientemente se graduó como bailarina profesional en la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, de Cuba.

“La entrega de papeles fue el 24 de noviembre, fue virtual, ningún extranjero pudimos ir, mandamos un video pregrabado y así fue, los cubanos sí pudieron asistir al teatro, lo grabaron para cuando podamos ir por los documentos, lo tendremos como un recuerdo”, comentó.

Presentar Un día para danzar en tiempos de pandemia es la manera que ella tiene de cerrar el 2020.

“Es una clausura del año, se siente bonito volver a pararse en un escenario después de 8 meses, esto me renueva, me da vida, un poco de esperanza”.

PRESENCIAL Y EN LÍNEA

La obra se presenta este viernes, a las 18:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio con entrada libre. Obligatorio uso de cubrebocas, toma de temperatura y gel antibacterial. Además se transmitirá a través de la página de Facebook del Instituto Sinaloense de Cultura: InstitutoSinaloenseDeCulturaISIC.