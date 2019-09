Dar el Salto CuÃ¡ntico Cultural

FACTOR HUMANO

Dar el Salto Cuántico Cultural

Trascender, No Solo Entretener

Paúl Chávez

Los aplausos fáciles no garantizan el éxito. Esto es fundamental en el arte que se ha hecho clásico por su nivel de excelencia y conviene considerarlo en la programación cultural. Los invito a dar el salto cuántico en la cultura. Atrae muchísimos beneficios, paz social, eleva la educación, la sensibilidad, siembra hábitos positivos, la convivencia familiar y más.

Les propongo algo muy trascendente: Exportemos nuestro talento al mundo -la OSSLA entre ellos, imagínensela tocando en Tokio y en Londres- que orgullo para Sinaloa, mejora nuestra imagen, atrae turismo e inversiones. La alta calidad de la programación es fundamental para atraer y retener asistencia y buenos aplausos: esos que resuenen en la memoria colectiva de largo plazo.

La tentación del pan y circo

Popularizar la programación de la temporada sinfónica para atraer más gente es una tentación… además resulta sospechosa. La calidad no se mide solo por el número de asistentes: se mide por la trascendencia que deja en lo individual y socialmente. En la programación conviene respetar la inteligencia y la madurez del público que sabe discernir la calidad de las obras y tiene un alto nivel de expectativas gracias a los magníficos conciertos ocurridos. El éxito se traduce cuando las expectativas son superadas, lo contrario desencanta y confunde. La gente acude los jueves para deleitarse con las obras maestras, lo agradece, salen con el alma llena y lo festejan, la asistencia crece.

Esto no lo asimiló Televisa encumbrada con su rating y sus novelas, su misión de entretener no fue suficiente, el público dejó de ver su programación idiota y sus mentiras. Le salió muy caro ofender la inteligencia popular. Hay una inteligencia colectiva acelerada por internet y las redes que merece respeto y esto se aplica en todas las áreas públicas.

Una solución de fondo

Cuando la gente va conociendo y familiarizándose con las obras maestras empiezan a disfrutarlas y aplaudirlas, además el brillo de los intérpretes atrae sembrando buen gusto y estimulando vocaciones como ha sucedido. La solución es ampliarles su horizonte cultural con obras maestras, con el tiempo las van digiriendo y prefiriéndolas. Si se le da más de lo mismo, lo popular que abunda, se dejan de conocer obras magnificas en el espacio donde merecen ser tocadas. Se trata de salir del círculo vicioso que los medios repiten y abrir uno virtuoso. El gusto se refina con conocimiento y familiarización. Se educa.

Hacerlo guiados por una visión compartida

Podrían darse los saltos cuánticos en la cultura combinando 6 factores: 1 Transmitirlos con alta calidad, 2 Traer artistas de primer nivel, crean semilleros en la juventud; 3 Institucionalizar la búsqueda de apoyos, 4 Difundir obras locales de calidad, 5 Fomentar talentos locales, 5 Elevar la calidad de los conciertos y 6 promoción más eficaz, distinta.

Lo más importante es crear una visión a largo plazo imaginándose a Sinaloa proyectado mundialmente, esta visión debe ser audaz, aterrizada, compartida por los que toman las decisiones, con indicadores de avance y debe ser la guía del presupuesto. Esto requiere trabajar en forma directiva y en equipo rompiendo los moldes burocráticos.

Un ejemplo de exportación al mundo es la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela que toca en las grandes salas gracias a sus grabaciones, Dudamel su director ahí se dio a conocer recibiendo todo el apoyo del gobierno ¿Si ellos pudieron por qué nosotros no?

ANNA FEDOROVA

Falta transmitir los eventos con alta calidad por internet

Dan pena los videos que se suben de nuestros conciertos, desmerecen el esfuerzo y su calidad. La clave para exportar nuestro talento al mundo, entre ellos la OSSLA, es transmitirlos en excelente calidad por internet, como lo hace Ámsterdam, Londres, muchas orquestas alemanas, es la tendencia. YouTube lo facilita, millones ahí conocen a los buenos artistas. Si la OSSLA no aparece en internet no existe; solo regionalmente, hay muchas orquestas nacionales. Hay que conseguir varias cámaras y sonido de alta fidelidad, editarlo, vender CDs con lo mejor de la temporada. Cuando los artistas aparecen en lugares de prestigio ganan respeto y admiración. Solo lo que se graba perdura.

¿Qué no hay recursos? Eso no es pretexto. Con el magnífico antecedente de quienes buscaron el apoyo de la Ópera de San Diego, un gran salto para impulsar la música local y darle más prestigio ¿Por qué no proyectar esos concursos y eventos a nivel mundial? ¿Por qué no buscar apoyo? Entre más magno sea el proyecto más apoyo recibe, lo vimos en Notre Dame. Nunca la falta de presupuesto ha impedido realizar los sueños. La audacia y los recursos guiados por una visión compartida logran milagros. Hay que romper el molde del próximo presupuesto basado en los años anteriores y adaptarlo a una nueva visión más audaz.

Miguel del Real promete, su audacia por traer a Ana Fedorova y arreglar orquestalmente fugas de Bach cautivó, esperamos que siga componiendo y promoviendo el gran talento y que no baje la guardia y que los directivos no caigan en la tentación de popularizar lo que el público no espera ni quiere. Un acierto incluir “Las Alas del Arcángel”, la “Suite Culiacán” de Gamboa, Aldo Rodríguez tiene dos recientes obras grabadas en Europa.

El talento siempre atrae. El tiempo erige un monumento a lo excelso y devora como un león hambriento lo mediocre.