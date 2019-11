DarÃ¡ Patty BermÃºdez Un regalo para tu alma

PUBLICACIÓN

Dará Patty Bermúdez Un regalo para tu alma

El libro se presentará este viernes, a las 14:00 horas, en Restaurant Cayenna

Nelly Sánchez

Haber vivido el rechazo y los maltratos de su madre, padecer pobreza extrema, andado descalza, fortaleció la vida Patty Bermúdez. La transformó en un mujer de fe, de esperanza, albergó en su alma el perdón y ahora lo cuenta en su libro Un regalo para tu alma, que presentará este viernes 8, a las 14:00 horas, en Restaurant Cayenna.

Se trata de un libro que tiene la idea de llevar esperanza al corazón afligido de personas que sufren, para que crean y confíen en ellos mismos, en su potencial y sobre todo tengan fe en Dios.

"Yo fui una niña muy maltratada, viví en extrema pobreza, no había un plato de comida que llevarme a la boca, tuve que alimentarme de los basureros y no me avergüenzo de eso, crecí muy sana comiendo, pero vivir en la extrema pobreza me llevó a tomar la decisión de querer mejorar mi vida".

Patty Bermúdez nació en Ciudad Obregón, es la cuarta hija de 11 hermanos, y estudió la primaria en Pueblo Yaqui, Sonora.

A los 6 años decidió que cambiaría su vida y esperó a terminar la primaria para dar esos primeros pasos.

"Sabía que no sería fácil, que había un camino largo que recorrer, pensé que estudiar y salir adelante, con esfuerzo y dedicación iba a lograr eso en mi vida. Esperé a terminar la primaria, me gradué descalza, no tenía un par de zapatos que ponerme, pero lo hice con alegría en mi corazón".

En busca de par de zapatos

Cuando Patty le preguntó a su mamá si le podría seguir dando estudios y ésta le dijo que no era posible, planeó la partida. Tomó su boleta de sexto grado, su acta de nacimiento y se fue a Ciudad Obregón en busca de un político que estaba en campaña, para pedirle una beca.

Y luego de pasar la noche en una banca de un parque, se acercó con el candidato y éste le dio beca para estudiar secretariado comercial y una carta de recomendación para un trabajo.

Pero sólo estuvo un año pues tenía que ir en busca de un par de zapatos.

"Todavía no tenía zapatos, ya tenía mi pie muy grande, me creció mucho porque andaba siempre descalza, y el calzado más grande era del número 5, y yo era 6. Dije 'en Tijuana habrá un lugar donde comprarlos', y también tenía el deseo de cruzar a Estados Unidos".

Patty siempre fue segura de sí misma, confiada, arriesgada y sobre todo fortalecida en la fe en Dios.

"Al ser tan maltratada, yo debía tener la protección de alguien, creer, confiar, tener fe en algo, que mejor que en un Dios fuerte, supremo, todo poderoso que me dio su bendición a lo largo de mi camino y aún sigue en mi vida".

En Tijuana estudió secretariado bilingüe y a los 14 años se fue a Estados Unidos, donde estudió inglés como segunda lengua, terminó la preparatoria, estudió la carrera de Enfermería y se quedó a vivir en San Diego. Se casó y tiene dos hijos: Jorge y Daniela.

"Me fue bastante bien, porque primero hay que tomar las oportunidades que la vida nos ofrece, aún sigo estudiando en el terreno de Neurología, me estoy especializando. Me interesa la neurología porque creo que el cerebro es el órgano más complejo del ser humano", dice.

'Nunca estuve molesta con mi madre'

Desde muy pequeña, recuerda, jugaba con su cerebro, con mi mente y sus pensamientos, para tener control de las situaciones.

"Yo fui una niña muy maltratada físicamente por mi madre, ella siempre me estaba diciendo que yo era fea, que era una india, que no iba a llegar lejos y que no servía para nada, y yo en mi corazón decía , 'cuando yo crezca voy a ser una señora bien bonita y eso me mantenía, nunca me sentí mal por las palabras de mi madre, nunca me las creí", comparte.

Su libro habla de perdón, de amor, de esperanza, fortaleza y fe en Dios, que para ella es la clave para vivir una vida feliz, con paz y alegría.

"Que no nos cansemos de perdonar, y no para hacer sentir mal al ser humano, porque mi mamá o las personas que me han ofendido se van a tomar el tiempo de pedir perdón, los perdono por salud mía, por paz mía, yo pienso en mí y es la decisión que he tomado a lo largo de mi vida".

Aunque el libro empezó a tomar forma como tal el año pasado, desde niña Patty comenzó a escribir sus vivencias, a manera de un diario, a plasmar lo que vivía y lo que sentía.

Esa fue su manera de desahogarse, porque nunca pensó en delatar a su mamá.

"Yo no iba a poner en mal a mi mamá, iba a tratar de cubrirla, para evitar que fuera a la cárcel o que la criticaran los vecinos, yo siempre salía de casa con una sonrisa, siempre amable y no voy a decir que hubo reconciliación con mi madre, porque nunca estuve molesta con ella, yo aprendí a amar a mi madre, respetarla y tratar de entenderla", asegura.

"Yo sentía mucha compasión, ella era reservada y muy callada, me imaginaba qué vida habrá tenido para que estuviera tan frustrada, sin ganas, no tenía ilusión de nada, y eso me ayudó para no ser cómo ella, yo quería ser lo contrario".

Su madre, Fermina Soto, vive actualmente en el ejido Francisco I Madero, a un lado de Navojoa.

"Y yo la amo, la honro, pienso que Dios me ha bendecido porque he cumplido con el cuarto mandamiento de la vida... honro a mi madre, la ayudo en lo económico que necesite, la visito, y trato siempre de mostrarle mi amor aunque ella sigue con el rechazo", cuenta.

"Mi papá, el que me engendró, es mecánico, vive en Pueblo Yaqui, pero es la causa por la cual yo recibí tanto desprecio de mi madre porque él le decía que yo había nacido muy morena, que no era hija de él y le dijo 'o ella o yo' y mi madre decide quedarse conmigo, pero ahí comienza su ira, coraje y frustración en contra de mí".

Con ese mismo resentimiento crecieron sus hermanos y para ellos está dedicado también este libro.

"Ellos crecieron creyendo lo que decía mi madre, que por culpa de esta india no tenían comida, pero yo los amo, y quiero que lean el libro, porque tienen que saber que les amo y hay perdón".

El libro será presentado también en Tijuana, Mexicali, Ciudad Obregón, Los Ángeles y San Diego.

"La historia de la Señora Bonita va a tocar tu corazón, transformar tu vida, y querrás ser un mejor ser humano, tienes que saber que si te propones algo en la vida sí se puede, tenemos que perseverar, insistir, quitar las piedras del camino, ir por lo que queremos, no importa cuánto te lleves, sufras, obstáculos que se presente".

Patty Bermúdez

Autora

LA AUTORA

Actualmente Patty Bermúdez vive en San Diego, es enfermera, colabora en casos médicos relacionados con el desarrollo mental y emocional. Es emprendedora, tiene una línea de lentes que se llama Señora Bonita y es inversionista en bienes raíces. Las ganancias de este libro serán para crear una Casa Hogar para personas de la tercera edad.

PARA SABER

La foto de portada del libro fue tomada en Culiacancito y la contraportada en el Jardín Botánico, de Culiacán.