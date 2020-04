Darán a jóvenes ventilador y no a adultos mayores, en caso de que haya que elegir: Guía Bioética

Los pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad, establece el documento

Aristegui Noticias

Cuando solo tenemos un ventilador y hay dos pacientes: un paciente A de 80 años y un paciente B de 20 años. Supongamos que si el paciente A recibe el ventilador, ella vivirá siete años más, y si el paciente B recibe el ventilador, vivirá 65 años más.

Para solucionar este problema se tiene que introducir un principio adicional: salvar la mayor cantidad de vidas-por-completarse. Una vida-por-completarse se debe de entender como aquella que aún no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo bio-psico-social humanos (i.e. infancia, adolescencia, edad adulta, vejez).

Y de entre las vidas-por-completarse hay que elegir aquellas que están en etapas más tempranas, indica la Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica, publicada por el Consejo de Salubridad General, de acuerdo con Aristegui Noticias.

Este ejemplo fue comentado el lunes por el académico Sergio Aguayo, quien además publicó un tuit al respecto:

"La 4T no se preparó para la emergencia. Me importa como ciudadano y por estar en el grupo con reservación en el corredor de la muerte. Tengo 72 y si enfermo no me darán un ventilador. Los pocos irán a los más jóvenes. La tercera edad es desechable, por eso me indigna tanto su desorden", se lee en el tuit.

"Un documento del Consejo de Salubridad General #CSG para refutar a quienes dudan de mis afirmaciones. También tengo información confidencial. Insisto. Como hay pocas máquinas, los viejos somos desechables. No se prepararon. Nos fallaron", complementa.

La guía también precisa que “pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad”, en caso de que haya que decidir entre ambos casos.

En cuanto a “casos prioritarios” establece que “proteger la salud de la población es la razón por la cual se introduce el sistema de triaje. Siendo esto así, se debe de dar prioridad a los recursos escasos de medicina crítica al personal de salud que combate la emergencia de Covid-19. La priorización de dicho personal de salud debe de ser absoluta”.

“Es importante notar que no se le debe dar prioridad a todo el personal de salud, sino únicamente al personal que se enfrenta a la emergencia de Covid-19. Por ejemplo, un dermatólogo que no está haciendo frente a la epidemia de Covid-19 no debe recibir atención prioritaria. Un profesional de enfermería que está haciendo frente a la epidemia de Covid-19 debe recibir atención prioritaria. Aquí ‘personal de salud’ no se entiende como únicamente las y los médicos tratantes, sino todo el personal que opera en primera línea: enfermería, terapeutas respiratorios, personal de mantenimiento que desinfecta las instalaciones, camilleros, por ejemplo”.

Esta guía se hizo con el propósito de tomar decisiones “cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer”.

Y el documento apunta que el virus SARS-CoV-2 “tiene manifestaciones clínicas muy serias en aproximadamente el 5% de la población que la contrae. Actualmente no existe tratamiento profiláctico ni curativo para el Covid-19”.

Ayer, el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que esta guía “no implica en este momento una decisión ejecutiva sobre procedimientos que tuvieran que implantarse”.

Pero ésta ya se encuentra publicada en la página del Consejo de Salubridad General.

http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/GUIA_Bioetica_FINAL_10_Abril2020.pdf