Daré todo en carrera para salir por la puerta grande: Checo Pérez

ABU DABI._ Sergio Pérez sabía desde el viernes que la sesión de clasificación del sábado no influiría en su posición en la parrilla. Racing Point decidió montar nuevas piezas en su unidad de potencia, lo que le mandó a la última posición de salida del Gran Premio de Abu Dabi.

El mexicano pasó a la Q2 en la jornada del sábado. Pero en ese momento Racing Point decidió no hacer más intentos de vuelta rápida, sabedores de que compartirán la última fila con el Haas de Kevin Magnussen.

Para Pérez, la sesión fue de sentimientos encontrados, dado que consideraba tenía el ritmo para hacer una clasificación destacada.

“Es una lástima porque teníamos un buen ritmo en el coche”, expresó el piloto del equipo canadiense en Yas Marina.

“No había mucho que hacer el día de hoy. Es un poco triste porque hoy era nuestra última clasificación y mañana se viene nuestra última carrera con todo mi equipo, siete años ahí, y como decimos en México te empieza a caer el 20 [el golpe de realidad]. Espero mañana darles una buena carrera y salir por la puerta grande”.

"Checo" afronta este domingo su última carrera con Racing Point. La escuadra de Lawrence Stroll decidió prescindir de los servicios del mexicano para darle su lugar a Sebastian Vettel en 2021. Hasta ahora Pérez no tiene un asiento confirmado para la próxima temporada y, en caso de no concretarse la posibilidad de Red Bull se tomaría un año sabático en busca de un regreso a la parrilla para 2022.

Para aún hay varias cosas en juego, dado que pelea el cuarto lugar del campeonato de pilotos contra Daniel Ricciardo (Renault), pero también sus puntos son importantes para ayudar a Racing Point a asegurar el tercer lugar de Constructores.

“Mañana lo daré todo lo que tenga para darles la mejor carrera en mi historia con ellos. Mañana tenemos muchas cosas en juego. Teneos que hacer una buena carrera de nuestro lado y entrar en los puntos”, apunta.

"La posición en el campeonato está muy apretada, tenemos que hacer una carrera muy buena”.

Sus rivales directos en ambos campeonatos arrancan por delante de él. Daniel Ricciardo partirá desde la posición 11, justo detrás de su compañero en Renault, Esteban Ocon. En el caso de los McLaren, Lando Norris arrancará cuarto y Carlos Sainz, sexto.

“Nosotros pusimos todo en su sitio para la carrera, nuestro enfoque ha estado en el domingo. Creo que mañana seremos fuertes. Tenemos que ver qué podemos hacer, pero será una carrera larga", concluyó.

Pole para Verstappen

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se llevó la pole position en el desenlace de la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dabi, tras desbancar a los Mercedes en una fantástica última vuelta.

El talento de Red Bull sorprendió a todos en el cierre de la clasificación al completar su mejor vuelta con un tiempo de 1.35:246 que le permitió desplazar con el último suspiro al finlandés Valtteri Bottas. El de Mercedes, que cerró a sólo 25 milésimas de distancia, había desplazado del primer puesto apenas unos segundos antes al británico Lewis Hamilton en una sesión electrizante.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING 🏁

A first pole of 2020 for @Max33Verstappen and @redbullracing in our final qualifying session of the season! 🚀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/BwhKeebFMZ