FUTBOL

Darío Benedetto, primer 'mexicano' que podría ganar la Libertadores

El delantero de Boca Juniors se nacionalizó en México cuando jugaba para el América

Noroeste / Redacción

El 8 de octubre del 2015, Darío Benedetto escribió en su cuenta de Twitter: “orgulloso de ser mexicano”. Ese día había recibido su carta de naturalización, mientras jugaba para el América.

Gracias a ello, el delantero podrá convertirse en el primer mexicano en levantar un trofeo de Copa Libertadores, aunque el segundo campeón, porque el Chaco Giménez logró el título con Boca Juniors en 2001, 12 años antes de obtener la nacionalidad tricolor.

Varios equipos mexicanos han llegado a la Final de dicho torneo, como Cruz Azul, Chivas y Tigres, pero ninguno pudo ganarla. Sin embargo, este año entre Boca y River Plate hay un compatriota que puede consagrarse.

Argentino de nacimiento, el exdelantero de las Águilas y Xolos hoy es parte del club xeneize, con quien fue el hombre gol de las Semifinales ante Palmeiras, toda vez que un doblete suyo, casi de último minuto, valió el triunfo en la Ida por 2-0 en la Bombonera, más allá de que en la vuelta en Sao Paulo también marcó para asegurar el pase en un partido que terminó 2-2 (4-2 para Boca en el global).

El Pipa llegó a México a mediados de 2013 comprado por Xolos al modesto Arsenal de Sarandí. En el club fronterizo jugó un año y en 2014 fue adquirido por el América, donde no fue campeón de Liga pero sí ganó dos Concachampions para disputar el Mundial de Clubes, aunque solo jugó en el de 2015 en Japón -donde anotó un gol-, ya que en 2016 dejó México para enrolarse en Boca.

Antes de ello, Benedetto llegó a decir que le habría encantado vestir la camiseta de la Selección Mexicana, aunque en 2017 fue llamado a la Albiceleste para las eliminatorias mundialistas y disputar solo tres juegos porque se rompió los ligamentos.

“¿Cómo no me va a atraer jugar en la Selección Mexicana? Estoy jugando en México y desde que he llegado a este país me han tratado de maravilla”, dijo hace tres años.

Ahora el destino le tiene una histórica Final de Libertadores, donde no solo podrá sentirse orgulloso de sus raíces argentinas, su militancia bostera, sino también de su nacionalidad mexicana.

Los intentos mexicanos y el título del 'Chaco'

Cabe recordar que Cruz Azul perdió en 2001 la Final de Libertadores precisamente ante Boca Juniors, donde estaba el Chaco Giménez, quien se naturalizó mexicano en 2013, cuando ya llevaba nueve años en nuestro país.

En 2010, Chivas cayó ante Internacional de Porto Alegre, mientras que en 2015 Tigres no pudo frente a River Plate, el otro finalista de este año.

A su vez, otro mexicano que pudo haberse convertido en campeón de la Libertadores fue Antonio de Nigris, si hubiera llegado un mes antes al Once Caldas de Colombia, que se coronó en 2004 en una Final que también disputó Boca, en el mes de julio, mientras que el Tano llegó al club de Manizales en agosto de ese año.