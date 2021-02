Lanzamiento musical en el género urbano

Daru Camacho presenta Tú dile que lo amas

El bailarín de danza contemporánea incursiona en el canto y lo hace en el mundo del género urbano

Marisela González

El escuinapense Rubén Darío Camacho, mejor conocido como Daru Camacho, quien es bailarín de danza contemporánea, hace su debut en el mundo musical al promocionar la canción “Tú dile que lo amas”, en diferentes plataformas digitales.

El egresado de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, después de 10 años de pausa decidió retomar su proyecto musical y lanzó un sencillo cuyo género está enfocado al urbano-latino.

La canción es un tema enfocado en triángulo amoroso, con tres personajes principales: el amante, el magnate y el bandolero.

“El objetivo de mi proyecto musical está basado en la versatilidad, ya que busco trabajar con diversos géneros sin limitantes desde el pop, la cumbia, el bossa nova, etcétera; dejando que el público sea quien tenga la última decisión respecto a qué género es el que más les gusta”, dice el cantante.

“La idea es que me relacionen con música alegre y bailable, además busco generar tendencia en el estilo y diseño de imagen el cual no es el clásico estilo de imagen de todo cantante Urbano, busco jugar con mi imagen andrógina generando una originalidad y estética libre, dependiendo el concepto de cada sencillo, de mi estado de ánimo y las situaciones en las que me vea involucrado y siempre teniendo presente la parte artística, como elemento primordial”.

Su inspiración señala fue Selena y La banda británica, Spice Girls.

“Mi inspiración musical siempre ha sido muy marcada e importante para mí, y fueron Selena y la banda británica, Spice Girls, a estas últimas tuve la oportunidad de verlas reunidas en julio del 2019 en el Estadio de Wembley en Londres, ahí fue donde entendí que era hora de retomar mi proyecto musical y seguir escribiendo más canciones”.

“Desahogar tantas cosas que me había guardado en estos 10 años y que era necesario dejarme escuchar por el mundo, así fue como me di a la búsqueda de productor y encontré a la persona correcta para mi proyecto, el mazatleco Eduardo Dueñas, quien desde el primer momento entendió mi propuesta y nos enganchamos generando un sonido fresco e innovador que representará el concepto de mi proyecto”.

Actualmente informó que su sencillo se escucha en más de 15 países a través de plataformas digitales y de sus cuentas oficiales como: Daru Oficial, Spotify y YouTube; y entre los países por mencionar algunos esta México, Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia, Serbia, Netherlands, Irlanda, india, Italia, Finlandia, Brasil y Perú.

“Mi objetivo como artista es empezar a generar público, que mi música suene por todos lados, seguir trabajando con mi sencillo para generar repertorio”.

“Estamos en pláticas para ir dando forma a mi primer show en vivo, posiblemente a finales del 2021 y claro como todo artista también busco la posibilidad de hacer colaboraciones y por llegar a los oídos de algún sello discográfico para poder firmar algún contrato y hacer crecer mi proyecto, eso solamente el tiempo lo dirá, mientras eso llega sigo trabajando, aprendiendo y disfrutando de todo lo que va llegando en mi camino, agradecido por el apoyo y el alcance que mi proyecto ha tenido gracias a todas las personas que se han ido sumando y enganchando con mi música”.

Su segundo sencillo se estrenó este mes y se titula “Aunque no me quieras”, es una cumbia moderna.

Redes sociales

de Daru Camacho:

darucamachooficial : Instagram, Facebook

Daruoficial: YouTube, Twitter, Tik Tok