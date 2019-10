Dave Martínez, segundo boricua seguido como piloto campeón en Grandes Ligas

El año pasado, Alex Cora llevó a los Medias Rojas de Boston al título

Noroeste / Redacción

HOUSTON._ Con la victoria de los Nacionales en la Serie Mundial 2019, el beisbol de Grandes Ligas cuenta con su segundo mánager campeón puertorriqueño en forma consecutiva.

Con la victoria de los Nacionales sobre los Astros en el decisivo Juego 7 el miércoles, Dave Martínez, en su segunda campaña al frente de los capitalinos, le siguió los pasos al boricua Alex Cora, quien llevó a los Medias Rojas al título del Clásico de Otoño en el 2018.

¡BACK-TO-BACK! 🏆🏆 Dave Martinez y Alex Cora hicieron HISTORIA como dirigentes boricuas.#MLBPuertoRico 🇵🇷 pic.twitter.com/R3WNVIkkRE — MLB Puerto Rico (@MLBPuertoRico) October 31, 2019

“Significa el mundo”, dijo Martínez al tocar el tema. “Es una sensación incomparable para todos, todos los latinoamericanos, todos en Washington. Es una sensación que jamás había sentido”.

Martínez es el tercer dirigente latino en ganar una Serie Mundial, después de Cora y el venezolano Ozzie Guillén (Medias Blancas del 2005).

En el caso de Martínez, de padres puertorriqueños, nacido en Nueva York y criado entre la Gran Manzana y Orlando, Florida, el camino no fue nada fácil para llegar a la corona en el 2019. Sus Nacionales iniciaron su segunda temporada como manager con marca de 19-31, antes de tener 74-38 desde el 24 de mayo. Luego lograron récord de 5-0 estando al borde de la eliminación en esta postemporada, incluyendo los Juegos 6 y 7 de la Serie Mundial aquí. Y por supuesto, Washington se convirtió en el primer equipo en la historia de las series al mejor de siete en MLB, la NBA y el hockey sobre hielo de la NHL en ganar todos los partidos en la ruta para salir airoso.

“Este año, puedo decir honestamente que nada me hubiera sorprendido”, expresó Martínez. “Desde donde empezamos, hemos pasado por mucho. Con estos muchachos, nos mantuvimos unidos. Ellos creyeron en sí mismos y yo creí en ellos”.

Y ahora, entre las tantas cosas a celebrar, Martínez pertenece a un selecto grupo de tres latinos que han alzado el trofeo de campeones de Grandes Ligas como dirigentes.

“Qué sensación más increíble”, dijo Martínez, de 55 años. “Honestamente, no me ha entrado, pero (el jueves) me sentiré diferente”.

(Con información de MLB)