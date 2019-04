David Alarid permite aviadores y no justifica gastos operativos por mÃ¡s de $6 millones: Estrada

David Alarid permite aviadores y no justifica gastos operativos por más de $6 millones: Estrada

El Alcalde de Culiacán afirma que son más de 80 trabajadores con sueldos de hasta 40 mil pesos que perciben un salario sin desempeñar ningún cargo en la comuna

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ David Alarid Rodríguez, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, permite aviadores en la comuna, y no justifica gastos operativos del sindicato por más de seis millones de pesos, acusó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán sostuvo que el líder sindical está haciendo grilla porque no permite que se siga haciendo lo que el ex Diputado local quiera dentro del sindicato, es por ello que se están presentando conflictos entre él y Alarid Rodríguez.

En redes sociales el priista, y líder sindical por dos ciclos, llama a los trabajadores sindicalizados a apoyarlo y tildar a Estrada Ferreiro de intolerante; el mandatario de la capital sinaloense calificó estas acciones como pura grilla, y afirmó que no cederá a esas presiones.

"No es la forma de hacerlo, tampoco es correcto ni tiene argumentos válidos para andar queriendo grillar, él busca una reelección seguramente ya, anda buscando por todos lados apoyos, está pidiendo seis millones de pesos que le demos como gastos operativos para el sindicato sin justificación alguna, no tenemos dinero como para andarlo regalando", explicó.

"Yo le propondría 'a ver, se los damos a los jubilados, a los que están esperando su pensión, su prima de antigüedad', pero regalárselos al sindicato así nada más porque sí no... gastos operativos lo llaman, son 500 mil pesos mensuales", detalló.

El Presidente Municipal aseveró que tiene identificados a 80 sindicalizados que están en la nómina con sueldos de hasta 40 mil pesos, pero sin realizar ningún tipo de trabajo.

"Tenía como 80 comisionados aviadores, ya le quitamos como 20, aún le queda un chorro, ese su problema ahorita, es su molestia, pero no vamos a dejar ninguno ya, aviadores ya no, y son con buenos sueldos, con 35 mil pesos, 25, 40, etcétera", aseguró.

Estrada Ferreiro dijo también que la mayoría de los trabajadores del sindicato están de su lado, y que él los apoyará en todo lo que su administración pueda, pero ratificó que no cederá a las presiones que está impulsando Alarid Rodríguez.

"Yo le digo a los trabajadores desde aquí, no cedan a presiones de su líder sindical para ir a asambleas, para mover una huelga que no tiene razón de ser, les va a perjudicar a todos. Si los amenazan con correrlos o algo, no se la crean, la única persona que puede correrlos es el Ayuntamiento que yo represento, el patrón somos nosotros, no él, y si él pide una sanción para los trabajadores no se las vamos a dar ... los trabajadores sindicalizados tienen el apoyo mío, absoluto, no para él", compartió.

"Me han dicho que ha habido presiones, que si no van que los cambian, los amenazan, no les dan escalafón, los derechos aquí son para todos", manifestó.