David Beckham 'envejece' hasta los 70 años en un VIDEO de una campaña contra la malaria

El ex capitán de la selección inglesa regresa al presente y advierte que la lucha contra dicha enfermedad es más dura que nunca

Sinembargo.MX

03/12/2020 | 09:16 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El ex futbolista David Beckham ha viajado al futuro y “envejecido” hasta los 70 años de edad con ayuda de las tecnologías digitales, para grabar una campaña contra la malaria.

Beckham, de 45 años, protagoniza un video de la ONG Malaria No More UK, en el que el ex futbolista aparece con canas y arrugas, anunciando la victoria de la humanidad en la lucha contra la malaria.

“Hemos derrotado al enemigo más antiguo y letal de la humanidad. Una enfermedad que ha matado a miles de millones de personas, más que cualquier otra en la historia. Hoy hemos terminado con la malaria. Gracias a científicos, líderes y personas de todo el planeta, el mundo ahora es más seguro para todos”, afirma David Beckham.

Inmediatamente después, el ex capitán de la selección inglesa regresa al presente y advierte que la lucha contra dicha enfermedad “es más dura que nunca”. “Como padre, me rompe el corazón que cada dos minutos muera un niño debido a la malaria. Un futuro libre de esta enfermedad es posible. Debemos unirnos y decirles a nuestros líderes que no nos detendremos hasta que el trabajo esté terminado”, finaliza.

En otro video, se muestra cómo se hicieron esos efectos visuales y la intervención de Beckham que fue grabada en un teatro de Londres.

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe anual sobre el paludismo, alertó que la propagación del coronavirus podría revertir los logros en la lucha contra la malaria en los países de África subsahariana.