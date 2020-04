Durante el último año, el lanzador de los Orioles de Baltiomore, David Hess se ha dado cuenta del valor de incorporar la tecnología a su trabajo sobre la lomita para realizar ajustes al instante.

Después de su introducción a las cámaras Edgertronic durante los Entrenamientos de Primavera del equipo de Baltimore el año pasado, también comenzó a emplear las máquinas de Rapsodo en la temporada muerta pasada como parte de su trabajo con el reconocido laboratorio de pitcheo PD Premier.

Ahora con la pausa en las Grandes Ligas por la pandemia del coronavirus, Hess llevó a su hogar las lecciones.

El derecho publicó por medio de Twitter un video de su sesión del bullpen cerca de su hogar en Greenville, Carolina del Sur. Aunque parece un entrenamiento casual, el trabajo es serio, como lo demostró el iPad detrás de la lomita abajo en la esquina derecha.

El dispositivo le ofrece a Hess acceso inmediato a las observaciones de cada uno de sus pitcheos, que Rapsodo analiza para eficiencia de revoluciones y otras métricas avanzadas. El diestro invirtió en un dispositivo personal después de entrenar con P3, el mismo laboratorio que ayudó a John Means surgir como un as en los Orioles hace un año.

Being able to get immediate feedback on pitches is a great tool to keep working and improving. Big thank you to @rapsodo for helping me stay ready during this downtime until baseball returns! pic.twitter.com/5X5GlAJbpW